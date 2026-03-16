"Победа" в войне с Ираном откладывается: что изменится в риторике Трампа

Президент США Дональд Трамп пока что не видит достаточно предпосылок для того, чтобы говорить о победе в войне с Ираном. Глава Белого дома считает преждевременным говорить о победе в войне против Ирана. Об этом сам Трамп заявил в общении с репортерами во время перелета президентским бортом, пишет "The Hill".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Трамп вечером 15 марта заявил, что не готов объявлять о победе в войне против Ирана.

"Нет, я этого не собираюсь делать – для этого нет причин", – сказал он.

"Я просто говорю, что они очень разрушены. Думаю, мы им нанесли значительный ущерб. Если бы мы ушли сейчас, им бы понадобилось 10 лет или больше, чтобы восстановиться – но я еще не объявляю этого", – добавил Дональд Трамп.

При этом президент не стал отвечать на вопрос о том, рассматривает ли наземную операцию в Иране для достижения своих целей.

Между тем, издание "Axios" пишет о том, что Украина заинтересована, чтобы война на Ближнем Востоке закончилась как можно скорее. Ведь ее затягивание отвлекает ресурсы и внимание от войны в Украине. При этом союзники Вашингтона считают, что конфликт на Ближнем Востоке в полной мере завершится не раньше сентября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает.

При этом СМИ отмечает, что советники и помощники президента США Дональда Трампа считают, что интенсивная военная операция завершится в начале апреля – через 4-6 недель после своего начала.

Читайте также на портале "Комментарии" — израильская армия начала наземную военную операцию на территории Ливана. Подразделения 91-я дивизия Армии обороны Израиля пересекли границу и вошли в приграничные районы страны для уничтожения инфраструктуры боевиков. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.



