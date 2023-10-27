Победы Путина в Украине не будет: спикер Палаты представителей США сделал новое заявление о войне

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Кравцев Сергей
США не могут допустить победы России в войне против Украины, ведь это может подтолкнуть Китай к началу вооруженной агрессии против Тайваня. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Палаты представителей США Майка Джонсона, сообщает "АР".
Майк Джонсон. Фото: из открытых источников
Джонсон заявил, что США не оставят Украину без поддержки в такое сложное время. Представитель Республиканской партии уверен, что победа России в Украине подбодрит не только саму страну-агрессора, но и Китай в отношении Тайваня.
При этом Джонсон добавил, что главная проблема с помощью Украине состоит в том, что американский народ должен получить детальный отчет за каждый потраченный доллар.
Отметим, ранее "Комментарии" сообщали – новоизбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что финансирование для помощи Украине и Израилю следует рассматривать отдельно, а не одним пакетом, как предлагал Белый дом.
Читайте также на портале "Комментарии" — в США спустя три недели, наконец, появился новый спикер Палаты представителей. Им стал представитель трампистского крыла Республиканской партии Майк Джонсон, который не особо симпатизирует Украине. Ранее экс-президент США и наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на этот пост на выборах-2024 Дональд Трамп "сбил" проукраинского кандидата Тома Эммера. Что значит для Украины такой расклад? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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Ігор
сегодня, 13:19
Він прикидається? Тому, хто не розкрадає власну країну зовнішня допомога не потрібна. Він отримає не просто звіт, а Звіт-95. Деякі країни всім світом намагаються зламати санкціями, а вони стають сильніше. Країни під правлінням притону юдеїв всім світом намагаються підтримати, а їм все гірше. Також це сигнал Китаю не тягнути, щоб не було пізно.