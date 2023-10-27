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Победы Путина в Украине не будет: спикер Палаты представителей США сделал новое заявление о войне

Джонсон заявил, что США не допустят победы России, это может подтолкнуть Китай к войне с Тайванем

сегодня, 13:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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США не могут допустить победы России в войне против Украины, ведь это может подтолкнуть Китай к началу вооруженной агрессии против Тайваня. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Палаты представителей США Майка Джонсона, сообщает "АР".

Победы Путина в Украине не будет: спикер Палаты представителей США сделал новое заявление о войне

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Джонсон заявил, что США не оставят Украину без поддержки в такое сложное время. Представитель Республиканской партии уверен, что победа России в Украине подбодрит не только саму страну-агрессора, но и Китай в отношении Тайваня.


"Мы не можем позволить Путину победить в Украине, потому что я не верю, что на этом все остановится", — сказал спикер.

При этом Джонсон добавил, что главная проблема с помощью Украине состоит в том, что американский народ должен получить детальный отчет за каждый потраченный доллар.

Отметим, ранее "Комментарии" сообщали – новоизбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что финансирование для помощи Украине и Израилю следует рассматривать отдельно, а не одним пакетом, как предлагал Белый дом.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США спустя три недели, наконец, появился новый спикер Палаты представителей. Им стал представитель трампистского крыла Республиканской партии Майк Джонсон, который не особо симпатизирует Украине. Ранее экс-президент США и наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на этот пост на выборах-2024 Дональд Трамп "сбил" проукраинского кандидата Тома Эммера. Что значит для Украины такой расклад? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://apnews.com/article/congress-speaker-johnson-republicans-trump-98143477c7cd0069d8d59e59594a277b
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:19

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