Победы Путина в Украине не будет: спикер Палаты представителей США сделал новое заявление о войне

США не могут допустить победы России в войне против Украины, ведь это может подтолкнуть Китай к началу вооруженной агрессии против Тайваня. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Палаты представителей США Майка Джонсона, сообщает "АР".

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Джонсон заявил, что США не оставят Украину без поддержки в такое сложное время. Представитель Республиканской партии уверен, что победа России в Украине подбодрит не только саму страну-агрессора, но и Китай в отношении Тайваня.

"Мы не можем позволить Путину победить в Украине, потому что я не верю, что на этом все остановится", — сказал спикер.

При этом Джонсон добавил, что главная проблема с помощью Украине состоит в том, что американский народ должен получить детальный отчет за каждый потраченный доллар.

Отметим, ранее "Комментарии" сообщали – новоизбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что финансирование для помощи Украине и Израилю следует рассматривать отдельно, а не одним пакетом, как предлагал Белый дом.

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