Агенты ФБР поплатились из-за расследования дела о Трампе и секретных документах

Федеральное бюро расследований США уволило нескольких сотрудников, принимавших участие в расследованиях в отношении президента США Дональда Трампа. Речь идет об агентах, привлеченных к делу о хранении секретных документов в имении Мар-а-Лаго. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники и заявление профессионального сообщества агентов. По данным агентства, в общей сложности было уволено около десяти работников ФБР.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Расследование агентов ФБР касалось хранения Трампом секретных материалов после завершения его первого президентского срока. В 2022 году агенты провели обыск в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и обнаружили секретные файлы. Впоследствии Трампу были предъявлены обвинения в незаконном хранении документов и препятствии попыткам правительства вернуть их.

Дело вел специальный прокурор Джек Смит. После победы Трампа на выборах в ноябре 2024 года расследование было прекращено.

Ассоциация агентов ФБР осудила увольнения, назвав их незаконными и подрывающими национальную безопасность.

"Эти действия ослабляют Бюро, лишая его критически важной экспертизы и дестабилизируя рабочую силу, подрывая доверие к руководству и ставя под угрозу способность Бюро достигать своих целей по набору персонала, что в конечном итоге подвергает страну еще большому риску", — говорится в заявлении ассоциации ФБР.

Помимо дела о секретных документах, уволили также агентов, работавших над расследованием попыток Трампа отменить проигранные Байдену результаты президентских выборов 2020 года. Как пишет Associated Press, эти шаги являются частью более широких кадровых изменений в силовых структурах после возвращения Трампа в Белый дом. Ранее Министерство юстиции также уволило ряд прокуроров после переизбрания Трампа президентом США.

