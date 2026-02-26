Агенти ФБР поплатилися через розслідування справи про Трампа і секретні документи

Федеральне бюро розслідувань США звільнило кількох співробітників, які брали участь у розслідуваннях щодо президента США Дональда Трампа. Йдеться про агентів, залучених до справи про зберігання секретних документів у його маєтку Мар-а-Лаго. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на джерела та заяву професійної спільноти агентів. За даними агентства, загалом було звільнено близько десяти працівників ФБР.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Розслідування агентів ФБР стосувалося зберігання Трампом секретних матеріалів після завершення його першого президентського терміну. У 2022 році агенти провели обшук у резиденції Мар-а-Лаго у Флориді та виявило там секретні файли. Згодом Трампу були висунуті обвинувачення у незаконному зберіганні документів і перешкоджанні спробам уряду їх повернути.

Справу вів спеціальний прокурор Джек Сміт. Після перемоги Трампа на виборах у листопаді 2024 року розслідування було припинено.

Асоціація агентів ФБР засудила звільнення, назвавши їх незаконними та такими, що підривають національну безпеку.

"Ці дії послаблюють Бюро, позбавляючи його критично важливої експертизи та дестабілізуючи робочу силу, підриваючи довіру до керівництва та ставлячи під загрозу здатність Бюро досягати своїх цілей щодо набору персоналу, що зрештою наражає країну на ще більший ризик", — йдеться у заяві асоціації ФБР.

Крім справи про секретні документи, звільнили також агентів, які працювали над розслідуванням спроб Трампа скасувати програні Байдену результати президентських виборів 2020 року. Як пише Associated Press, ці кроки є частиною ширших кадрових змін у силових структурах після повернення Трампа до Білого дому. Раніше Міністерство юстиції також звільнило низку прокурорів після переобрання Трампа президентом США.

