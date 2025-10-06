logo

BTC/USD

123865

ETH/USD

4562.66

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Почему Мелания Трамп на праздновании 250-летия ВМС США крикнула слово "х*я" (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Мелания Трамп на праздновании 250-летия ВМС США крикнула слово "х*я" (ВИДЕО)

Мелания Трамп на праздновании ВМС США воскликнула "Hooyah Navy". Что это слово значит для американских моряков.

6 октября 2025, 09:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Почему Мелания Трамп на праздновании 250-летия ВМС США крикнула слово "х*я" (ВИДЕО)

Мелания Трамп. Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп 5 октября посетили одну из самых больших военно-морских баз мира, чтобы отпраздновать 250-летие ВМС США. Во время выступления Мелания Трамп начала выкрикивать "х*я" (Hooyah). Что означает этот термин в США.

Во время торжеств празднования 250-летия ВМС США Дональд Трамп выступил на авианосце USS George Bush. Американский лидер в очередной раз рассказал о преимуществах США в сфере подлодок заверив, что Штаты опережают другие страны на 25 лет, а также заявил о планах "иметь больше замечательных кораблей в строительстве, чем когда-либо ранее в истории ВМС".

Трамп в очередной раз заявил, что США "выиграли Первую мировую войну и Вторую мировую войну", а также могли "легко победить во Вьетнаме и Афганистане", если бы не "политкорректность".

Также на выступлении появилась первая леди США Мелания Трамп. Она подошла к микрофону и начала выкрикивать несколько раз "х*я нэви" (Hooyah Navy). В ответ толпа моряков также повторила эти слова.

Курьезное видео как Мелания Трамп на праздновании 250-летия ВМС США выкрикивает слово "х*я" (Hooyah):

"Hooyah" – это традиционный боевой крик в ВМС США, особенно среди подразделений морских котиков. Он означает подтверждение, одобрение или поддержку. В Украине его можно сравнить с криком "Ура". Точное происхождение термина неизвестно, но используется с 19 века как знак боевого духа и единства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о курьезном случае, когда король Чарльз пошутил о шляпе Мелании Трамп.

Также "Комментарии" писали, что стало известно, о чем говорили Мелания и Трамп во время "ссоры" в вертолете.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости