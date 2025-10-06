Почему Мелания Трамп на праздновании 250-летия ВМС США крикнула слово "х*я" (ВИДЕО)

Мелания Трамп. Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп 5 октября посетили одну из самых больших военно-морских баз мира, чтобы отпраздновать 250-летие ВМС США. Во время выступления Мелания Трамп начала выкрикивать "х*я" (Hooyah). Что означает этот термин в США.

Во время торжеств празднования 250-летия ВМС США Дональд Трамп выступил на авианосце USS George Bush. Американский лидер в очередной раз рассказал о преимуществах США в сфере подлодок заверив, что Штаты опережают другие страны на 25 лет, а также заявил о планах "иметь больше замечательных кораблей в строительстве, чем когда-либо ранее в истории ВМС".

Трамп в очередной раз заявил, что США "выиграли Первую мировую войну и Вторую мировую войну", а также могли "легко победить во Вьетнаме и Афганистане", если бы не "политкорректность".

Также на выступлении появилась первая леди США Мелания Трамп. Она подошла к микрофону и начала выкрикивать несколько раз "х*я нэви" (Hooyah Navy). В ответ толпа моряков также повторила эти слова.

Курьезное видео как Мелания Трамп на праздновании 250-летия ВМС США выкрикивает слово "х*я" (Hooyah):

"Hooyah" – это традиционный боевой крик в ВМС США, особенно среди подразделений морских котиков. Он означает подтверждение, одобрение или поддержку. В Украине его можно сравнить с криком "Ура". Точное происхождение термина неизвестно, но используется с 19 века как знак боевого духа и единства.

