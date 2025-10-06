logo_ukra

Чому Меланія Трамп на святкуванні 250-річчя ВМС США вигукувала слово "х*я" (ВІДЕО)

Меланія Трамп на святкуванні ВМС США вигукнула "Hooyah Navy". Що це слово означає для американських моряків.

6 жовтня 2025, 09:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп 5 жовтня відвідали одну з найбільших військово-морських баз світу, щоб відсвяткувати 250-річчя ВМС США. Під час виступу Меланія Трамп почала вигукувати "х*я" (Hooyah). Що означає цей термін в США.

Чому Меланія Трамп на святкуванні 250-річчя ВМС США вигукувала слово "х*я" (ВІДЕО)

Меланія Трамп. Фото з відкритих джерел

Під час урочистостей святкування 250-річчя ВМС США Дональд Трамп виступив на авіаносці USS George Bush. Американський лідер вкотре розповів про переваги США у сфері підводних човнів запевнивши, що Штати випереджають інші країни на 25 років, а також заявив про плани "мати більше чудових кораблів у будівництві, ніж будь-коли раніше в історії ВМС".

Трамп вкотре заявив, що США "виграли Першу світову війну і Другу світову війну", а також могли "легко перемогти у В’єтнамі та в Афганістані", якби не "політкоректність".

Також на виступі з’явилася перша леді США Меланія Трамп. Вона підійшла до мікрофона та почала вигукувати кілька разів "х*я неві" (Hooyah Navy). У відповідь натовп моряків також повторив ці слова.

Курйозне відео, як Меланія Трамп на святкуванні 250-річчя ВМС США вигукує слово "х*я" (Hooyah):

"Hooyah" — це традиційний бойовий вигук у ВМС США, особливо серед підрозділів морських котиків. Він означає підтвердження, схвалення або підтримку. В Україні його можна порівняти до вигуку "Ура". Точне походження терміну невідоме, але його використовують з 19 століття як знак бойового духу та єдності.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про курйозний випадок, коли король Чарльз пожартував про капелюх Меланії Трамп.

Також "Коментарі" писали, що стало відомо, про що говорили Меланія і Трамп під час "сварки" в гелікоптері.



