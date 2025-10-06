Чому Меланія Трамп на святкуванні 250-річчя ВМС США вигукувала слово "х*я" (ВІДЕО)

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп 5 жовтня відвідали одну з найбільших військово-морських баз світу, щоб відсвяткувати 250-річчя ВМС США. Під час виступу Меланія Трамп почала вигукувати "х*я" (Hooyah). Що означає цей термін в США.

Меланія Трамп. Фото з відкритих джерел

Під час урочистостей святкування 250-річчя ВМС США Дональд Трамп виступив на авіаносці USS George Bush. Американський лідер вкотре розповів про переваги США у сфері підводних човнів запевнивши, що Штати випереджають інші країни на 25 років, а також заявив про плани "мати більше чудових кораблів у будівництві, ніж будь-коли раніше в історії ВМС".

Трамп вкотре заявив, що США "виграли Першу світову війну і Другу світову війну", а також могли "легко перемогти у В’єтнамі та в Афганістані", якби не "політкоректність".

Також на виступі з’явилася перша леді США Меланія Трамп. Вона підійшла до мікрофона та почала вигукувати кілька разів "х*я неві" (Hooyah Navy). У відповідь натовп моряків також повторив ці слова.

Курйозне відео, як Меланія Трамп на святкуванні 250-річчя ВМС США вигукує слово "х*я" (Hooyah):

"Hooyah" — це традиційний бойовий вигук у ВМС США, особливо серед підрозділів морських котиків. Він означає підтвердження, схвалення або підтримку. В Україні його можна порівняти до вигуку "Ура". Точне походження терміну невідоме, але його використовують з 19 століття як знак бойового духу та єдності.

