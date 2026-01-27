Почему поведение Трампа стало неадекватным: врач указывает на возможный диагноз президента США

Американские журналисты и врачи обращают внимание на изменения в поведении президента США Дональда Трампа, которые все чаще становятся заметнее. Внимание привлекают не только на резкие высказывания главы Белого дома, но и физические и языковые особенности, которые могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем Трампа.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как пишет The Daily Beast, известный американский врач Брюс Дэвидсон предположил, что 79-летний Трамп мог перенести инсульт около шести месяцев назад. По его словам, президент почти полностью восстановился физически, однако последствия поражения мозга могут объяснять изменение характера и самоконтроля.

Врач обратил внимание на несколько признаков, которые могут подтверждать, что Трамп имел инсульт. По его словам, в последнее время у президента США заметна слабость в правой части тела. Президент использовал левую руку при спуске с трапа Air Force One, а не правую, как обычно. Также Трамп использует две руки для содержания напитков. Кроме того, на его руках заметны синяки.

"У Трампа наблюдается достаточно заметная, повторяющаяся чрезмерная дневная сонливость, вероятно, вызванная нарушением сна после инсульта, распространенным остаточным последствием инсульта", — отмечает врач.

Дэвидсон добавляет, что президент США сам признался, что ежедневно употребляет целую таблетку аспирина, 325 мг, чтобы "разредить кровь". А согласно рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, аспирин используется именно для профилактики повторного инсульта.

Как объясняет врач, "Трамп не выглядит безумным", а восстановление от инсульта не означает, что человек не может выполнять свою работу. Однако Дэвидсон отмечает, что после переноса болезни пациенты часто имеют пониженный уровень самоконтроля. Хотя Трамп был и раньше резким, однако в последнее время он превзошел сам себя, когда назвал журналистку "свиньей", а свою поклонницу Марджори Тейлор Грин "изменницей".

В отличие от обычных людей, чья обстановка обычно служит "предохранителем" и источником поддержки, для Джо Байдена международные визиты стали способом демонстрировать компетентность на фоне возрастных изменений, хотя его и сдерживали осторожные советники.

Ситуация с Дональдом Трампом выглядит по-другому. Как пишет издание The Daily Beast, он окружил себя радикально настроенной командой. В частности, Стивен Миллер активно продвигает идею присоединения Гренландии, а Пит Гегсет возглавляет операции против американских режимов. Аналитики предполагают, что после перенесенного инсульта Трамп потерял былую взвешенность, поэтому использует подобные эксцентрические проекты в качестве средства самоутверждения и способа отвлечь внимание прессы от своего физического состояния.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что синяки на руках Трампа привлекли внимание журналистов.

Также "Комментарии" писали, что у Трампа проблемы со здоровьем. Новые фото раскрывают больше деталей.