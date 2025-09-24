Почему Трамп больше не ставит дедлайны Путину: объяснение из США

Президент США Дональд Трамп ранее прибегал к ультиматумам в отношении России, устанавливая дедлайны для прекращения огня в Украине. В июле этого года Трамп объявил Кремлю 50-дневный срок для прекращения боевых действий, который впоследствии сократил, но в конце концов отказался от конкретных дедлайнов. Причины такого решения объяснил представитель Госдепартамента США Ян Бэйтсон.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Ян Бейтсон в комментарии "Радио Свобода" рассказал, почему от президента США больше не звучат дедлайны для Путина. По его словам, подход Трампа в дипломатии динамичен и меняется в зависимости от ситуации.

"Он смотрит на ситуацию — ситуация меняется — и он меняется в том, как с этим работать. Понятно, что он сказал, что после встречи на Аляске он разочарован президентом Путиным, что не получилось, как он думал. Конечно, все это сложнее, но понятно, что нужно что-то изменить, чтобы закончить эту войну", — сказал Бейтсон.

По его словам, США сосредоточены на комплексном мирном процессе в Украине, который включает не только двусторонние контакты, но и координацию с союзниками. Бейтсон подчеркнул, что Трамп стремится к тому, чтобы инициативы США были эффективными и осуществлялись совместно с международными партнерами.

"Если будут применяться санкции, они должны быть согласованы, чтобы действовать эффективнее, а не как раньше", — добавил представитель Госдепа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Трамп сменил риторику в отношении России и войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на унизительные слова Трампа, назвавшего Россию "бумажным тигром".