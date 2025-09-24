Чому Трамп більше не ставить дедлайни Путіну: пояснення зі США

Рубрики
Президент США Дональд Трамп раніше вдавався до ультиматумів щодо Росії, встановлюючи дедлайни для припинення вогню в Україні. У липні цього року Трамп оголосив Кремлю 50-денний термін для припинення бойових дій, який згодом скоротив, але врешті остаточно відмовився від конкретних дедлайнів. Причини такого рішення пояснив представник Держдепартаменту США Ян Бейтсон.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Ян Бейтсон у коментарі "Радіо Свобода" розповів чому від президента США більше не звучать дедлайни для Путіна. За його словами, підхід Трампа у дипломатії динамічний і змінюється залежно від ситуації.
За його словами, США наразі зосереджені на комплексному мирному процесі в Україні, який включає не лише двосторонні контакти, але й координацію із союзниками. Бейтсон наголосив, що Трамп прагне, щоб ініціативи США були ефективними та здійснювалися спільно з міжнародними партнерами.
