Чому Трамп більше не ставить дедлайни Путіну: пояснення зі США

Президент США Дональд Трамп раніше вдавався до ультиматумів щодо Росії, встановлюючи дедлайни для припинення вогню в Україні. У липні цього року Трамп оголосив Кремлю 50-денний термін для припинення бойових дій, який згодом скоротив, але врешті остаточно відмовився від конкретних дедлайнів. Причини такого рішення пояснив представник Держдепартаменту США Ян Бейтсон.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Ян Бейтсон у коментарі "Радіо Свобода" розповів чому від президента США більше не звучать дедлайни для Путіна. За його словами, підхід Трампа у дипломатії динамічний і змінюється залежно від ситуації.

"Він дивиться на ситуацію – ситуація змінюється – і він змінюється у тому, як із цим працювати. Зрозуміло, що він сказав, що після зустрічі на Алясці він розчарований президентом Путіним, що не вийшло, як він думав. Звичайно, все це складніше, але зрозуміло, що треба щось змінити, щоби закінчити цю війну", — сказав Бейтсон.

За його словами, США наразі зосереджені на комплексному мирному процесі в Україні, який включає не лише двосторонні контакти, але й координацію із союзниками. Бейтсон наголосив, що Трамп прагне, щоб ініціативи США були ефективними та здійснювалися спільно з міжнародними партнерами.

"Якщо будуть застосовуватися санкції, вони повинні бути узгодженими, щоб діяти ефективніше, а не як раніше", – додав представник Держдепу.

