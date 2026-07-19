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Почему Трамп тормозит "адские санкции" против РФ: какая неожиданная угроза нависла над США

The New York Times объяснила, почему администрация Дональда Трампа не торопится с новыми санкциями против России.

19 июля 2026, 08:00
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Slava Kot

Администрация президента США Дональда Трампа сдержанно относится к введению новых масштабных санкций против России из-за опасений, что чрезмерное санкционное давление может ослабить позиции американского доллара в мировой финансовой системе.

Почему Трамп тормозит "адские санкции" против РФ: какая неожиданная угроза нависла над США

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Как пишет The New York Times, в Вашингтоне продолжаются дискуссии по законопроекту об "адских санкциях" от покойного сенатора Линдси Грэма, предусматривающего новые ограничения против России и ее партнеров. В частности, документ содержит положение о возможности введения 500-процентных пошлин для стран, покупающих российские энергоносители.

Однако в администрации Трампа считают, что слишком широкое применение санкций против России может иметь нежелательные последствия для самих США. Поскольку доллар остается главной валютой международных расчетов, американские санкции отрезают компании и физические лица от глобальной финансовой системы. Однако именно это, по мнению аналитиков, все чаще побуждает другие государства искать альтернативу.

По информации The New York Times, в Белом доме растет обеспокоенность тем, что страны активнее переходят на расчеты в китайских юанях или используют криптовалюты, чтобы уменьшить зависимость от доллара и избежать влияния американских санкций.

"В некоторых случаях жесткие санкции могут побуждать другие страны искать альтернативные валюты, чтобы обойти широкое влияние правительства США и смягчить потенциально разрушительные последствия для своих экономик. Санкции также могут создавать проблемы с соблюдением требований для американских банков, которые должны гарантировать, что они не производят платежи лицам или компаниям, внесенным в черный список", — пишет издание.

Статья также ссылается на исследование Национального бюро экономических исследований США, согласно которому банки в России, Белоруссии, Кыргызстане и Мьянме после усиления американских санкций значительно активнее стали использовать китайский юань в международных операциях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что демократы в США заблокировали главный антироссийский законопроект.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на обещание Трампа пообещал подписать "адские санкции" против России.



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Источник: https://www.nytimes.com/2026/07/18/us/politics/russia-bill-sanctions-trump.html
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