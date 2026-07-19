Почему Трамп тормозит "адские санкции" против РФ: какая неожиданная угроза нависла над США

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Slava Kot
Администрация президента США Дональда Трампа сдержанно относится к введению новых масштабных санкций против России из-за опасений, что чрезмерное санкционное давление может ослабить позиции американского доллара в мировой финансовой системе.
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Как пишет The New York Times, в Вашингтоне продолжаются дискуссии по законопроекту об "адских санкциях" от покойного сенатора Линдси Грэма, предусматривающего новые ограничения против России и ее партнеров. В частности, документ содержит положение о возможности введения 500-процентных пошлин для стран, покупающих российские энергоносители.
Однако в администрации Трампа считают, что слишком широкое применение санкций против России может иметь нежелательные последствия для самих США. Поскольку доллар остается главной валютой международных расчетов, американские санкции отрезают компании и физические лица от глобальной финансовой системы. Однако именно это, по мнению аналитиков, все чаще побуждает другие государства искать альтернативу.
По информации The New York Times, в Белом доме растет обеспокоенность тем, что страны активнее переходят на расчеты в китайских юанях или используют криптовалюты, чтобы уменьшить зависимость от доллара и избежать влияния американских санкций.
Статья также ссылается на исследование Национального бюро экономических исследований США, согласно которому банки в России, Белоруссии, Кыргызстане и Мьянме после усиления американских санкций значительно активнее стали использовать китайский юань в международных операциях.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что демократы в США заблокировали главный антироссийский законопроект.
Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на обещание Трампа пообещал подписать "адские санкции" против России.