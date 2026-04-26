Покушение на Трампа: посолка Украины попала под стрельбу в США (ФОТО)
Покушение на Трампа: посолка Украины попала под стрельбу в США (ФОТО)

Ольга Стефанишина оказалась на мероприятии в Вашингтоне с участием Трампа, где произошла стрельба.

26 апреля 2026, 11:00
Посол Украины в США Ольга Стефанишина оказалась среди гостей ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, где произошла стрельба во время мероприятия с участием президента США Дональда Трампа. Дипломатка обнародовала фото, сделанные за несколько минут до инцидента и сразу после него.

Покушение на Трампа: посолка Украины попала под стрельбу в США (ФОТО)

Ольга Стефанишина. Фото из открытых источников

В своем сообщении в Facebook Стефанишина сообщила, что это была попытка покушения на американского президента. По ее словам, Дональд Трамп и первая леди остались невредимыми, а нападавшего удалось обезвредить еще до того, как он добрался до основного зала.

"Попытка покушения на президента США Дональда Трампа. С президентом и первой леди все хорошо. Повезло тем, кто был рядом с украинцами. Стрельца обезвредили, когда он пытался ворваться в комнату. Фото за минуту до и после", — написала Стефанишина.

Покушение на Трампа: посолка Украины попала под стрельбу в США (ФОТО) - фото 2

Ольга Стефанишина на месте стрельбы в США

Покушение на Трампа: посолка Украины попала под стрельбу в США (ФОТО) - фото 2

Ольга Стефанишина на месте стрельбы в США

По данным американских СМИ, инцидент произошел в отеле Washington Hilton, где проходило ежегодное мероприятие с участием политиков, журналистов и чиновников. После звуков выстрелов агенты Секретной службы немедленно эвакуировали Трампа, а присутствовавшие прятались под столами и пытались найти укрытие.

Подозреваемым в нападении оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По информации полиции, у него были дробовик, пистолет и несколько ножей и пытался прорваться через контрольный пункт безопасности у входа в гостиницу. Во время задержания раздалось от пяти до восьми выстрелов. Один из сотрудников Секретной службы получил ранения, однако бронежилет защитил его от тяжелых последствий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нападающий в США раскрыл свою цель: кого хотел убить на мероприятии с Трампом.

Также "Комментарии" писали о реакции Трампа после стрельбы в США.



Источник: https://www.facebook.com/share/p/1CY3bi9ReD/
