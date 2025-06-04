Полный разворот от Украины, какое решение приняли у Трампа, помимо пропуска Рамштайна

Глава Пентагона Пит Хегсет не будет участвовать в заседании Совета Украина-НАТО, которое пройдет в рамках встречи министров обороны стран Альянса в Брюсселе. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "ЕП" сообщили сразу несколько независимых друг от друга источников в Брюсселе.

Трамп и Хегсет. Фото: из открытых источников

Стало известно, что Хегсет будет присутствовать на встрече министров в четверг, однако в Совете Украина-НАТО США будет представлять не министр, а посол Мэтью Витакер.

Ранее стало известно, что Хегсет не будет присутствовать на встрече формата "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО 4 июня. Причем не подключится он к участкам заседания даже в формате видеосвязи. В Пентагоне объяснили, что его участие невозможно из-за его плотного графика.

Отметим, "Рамштайн" состоится в среду, министериал – в четверг утром. Совет Украина-НАТО в формате рабочего ланча соберется в полдень сразу после министерской встречи, поэтому на время проведения Совета Хегсет будет в Брюсселе, однако не пойдет на заседание с участием Украины.

Место Хегсета на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду также займет посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

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