logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Получает ли Иран разведданные от РФ: в Пентагоне дали окончательный ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Получает ли Иран разведданные от РФ: в Пентагоне дали окончательный ответ

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что Вашингтон очень хорошо осведомлен о ситуации с тем, кто предоставляет разведданные Ирану

9 марта 2026, 11:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Разведка США отслеживает всю помощь, которую получает Иран, и передают всю полученную информацию военному командованию. Соответствующее заявление сделал глава Пентагона Пит Гегсет, сообщает "CBS News".

Получает ли Иран разведданные от РФ: в Пентагоне дали окончательный ответ

Пит Хегсет. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос журналиста, передает ли Россия Ирану разведданные о позициях и передвижениях США, глава Пентагона отметил, что американская разведка все очень хорошо видит.

"Мы отслеживаем все. Наши командиры знают обо всем. У нас лучшая разведка в мире. Мы знаем, кто с кем общается, зачем они общаются, насколько точная эта информация, и как мы учитываем это в наших боевых планах. Поэтому мы понимаем, что происходит", — высказался Гегсет.

По его информации, президент США Дональд Трамп оценивает и снижает все имеющиеся риски, поэтому американский народ может быть спокойным.

"Главнокомандующий прекрасно осведомлен о том, кто с кем общается, и все, что не должно происходить, будь то публично или через закрытые каналы, выявляется и решается решительно", — добавил он.

Гегсет также добавил, что Трамп имеет "уникальные" отношения со многими мировыми лидерами, что позволяет ему добиваться того, чего другие президенты никогда не смогли бы.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что решение о прекращении боевых действий в Иране он будет принимать совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом американский лидер сказал в своем телефонном интервью для The Times of Israel.

Также издание "Комментарии" сообщало – противоречивые заявления иранской верхушки в течение последних суток осветили глубокий кризис и раскол во властных кругах Тегерана после гибели Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает CNN.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cbsnews.com/news/hegseth-us-strikes-iran-trump-plans-60-minutes-transcript/
Теги:

Новости

Все новости