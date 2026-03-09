Получает ли Иран разведданные от РФ: в Пентагоне дали окончательный ответ

Разведка США отслеживает всю помощь, которую получает Иран, и передают всю полученную информацию военному командованию. Соответствующее заявление сделал глава Пентагона Пит Гегсет, сообщает "CBS News".

Пит Хегсет. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос журналиста, передает ли Россия Ирану разведданные о позициях и передвижениях США, глава Пентагона отметил, что американская разведка все очень хорошо видит.

"Мы отслеживаем все. Наши командиры знают обо всем. У нас лучшая разведка в мире. Мы знаем, кто с кем общается, зачем они общаются, насколько точная эта информация, и как мы учитываем это в наших боевых планах. Поэтому мы понимаем, что происходит", — высказался Гегсет.

По его информации, президент США Дональд Трамп оценивает и снижает все имеющиеся риски, поэтому американский народ может быть спокойным.

"Главнокомандующий прекрасно осведомлен о том, кто с кем общается, и все, что не должно происходить, будь то публично или через закрытые каналы, выявляется и решается решительно", — добавил он.

Гегсет также добавил, что Трамп имеет "уникальные" отношения со многими мировыми лидерами, что позволяет ему добиваться того, чего другие президенты никогда не смогли бы.

