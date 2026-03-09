Чи отримує Іран розвіддані від РФ: у Пентагоні дали остаточну відповідь

Розвідка США відстежує всю допомогу, яку отримує Іран, і передають усю отриману інформацію військовому командуванню. Відповідну заяву зробив голова Пентагону Піт Гегсет, повідомляє CBS News.

Піт Хегсет. Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на запитання журналіста, чи Росія передає Ірану розвіддані про позиції та пересування США, глава Пентагону зазначив, що американська розвідка все дуже добре бачить.

"Ми відстежуємо всі. Наші командири знають про все. У нас найкраща розвідка у світі. Ми знаємо, хто з ким спілкується, навіщо вони спілкуються, наскільки точна ця інформація, і як ми враховуємо це у наших бойових планах. Тому ми розуміємо, що відбувається", — сказав Гегсет.

За його інформацією, президент США Дональд Трамп оцінює і знижує всі ризики, тому американський народ може бути спокійним.

"Головнокомандувач чудово обізнаний про те, хто з ким спілкується, і все, що не повинно відбуватися, чи то публічно, чи через закриті канали, виявляється і вирішується рішуче", — додав він.

Гегсет також додав, що Трамп має "унікальні" відносини з багатьма світовими лідерами, що дозволяє йому вимагати того, чого інші президенти ніколи не змогли б.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про припинення бойових дій в Ірані він прийматиме спільно з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Про це американський лідер сказав у своєму телефонному інтерв'ю The Times of Israel.

Також видання "Коментарі" повідомляло – суперечливі заяви іранської верхівки протягом останньої доби висвітлили глибоку кризу та розкол у владних колах Тегерана після загибелі Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Про це повідомляє CNN.



