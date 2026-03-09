Чи отримує Іран розвіддані від РФ: у Пентагоні дали остаточну відповідь

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Розвідка США відстежує всю допомогу, яку отримує Іран, і передають усю отриману інформацію військовому командуванню. Відповідну заяву зробив голова Пентагону Піт Гегсет, повідомляє CBS News.
Піт Хегсет. Фото: з відкритих джерел
Відповідаючи на запитання журналіста, чи Росія передає Ірану розвіддані про позиції та пересування США, глава Пентагону зазначив, що американська розвідка все дуже добре бачить.
За його інформацією, президент США Дональд Трамп оцінює і знижує всі ризики, тому американський народ може бути спокійним.
Гегсет також додав, що Трамп має "унікальні" відносини з багатьма світовими лідерами, що дозволяє йому вимагати того, чого інші президенти ніколи не змогли б.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про припинення бойових дій в Ірані він прийматиме спільно з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Про це американський лідер сказав у своєму телефонному інтерв'ю The Times of Israel.
Також видання "Коментарі" повідомляло – суперечливі заяви іранської верхівки протягом останньої доби висвітлили глибоку кризу та розкол у владних колах Тегерана після загибелі Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Про це повідомляє CNN.