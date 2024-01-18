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Помощь Украине: что заявил Байден после встречи с лидерами Конгресса

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира"

сегодня, 07:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден встретился с лидерами Конгресса и членами комитетов Палаты представителей для обсуждения насущной необходимости в выделении помощи Украине. Во время разговора президент Байден подчеркнул важность того, чтобы Конгресс обеспечил Украине необходимые ресурсы, включая противовоздушную оборону и артиллерию, чтобы защитить себя от жестокого вторжения России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Джо Байдена на сайте Белого дома.

Помощь Украине: что заявил Байден после встречи с лидерами Конгресса

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Президент США также "обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира". 

Глава Белого дома заявил, что бездействие Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, НАТО и остального свободного мира. 

Байден призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины и послать мощный сигнал о решимости США.

Лидер американцев также сказал, что его вдохновляет прогресс, достигнутый в двухпартийных переговорах, происходящих в Сенате.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США продолжаются проволочки с принятием закона о многомиллиардной помощи Украине, который республиканцы увязали с ужесточением миграционного законодательства. При этом результаты соцопроса CBS News/YouGov показали, что для американцев в приоритете вопросы инфляции, границы с Мексикой и эмиграции. А войну в Украине назвали важнейшей проблемой только 2% опрошенных. О чем говорит происходящее в США? Как ситуация может развиваться дальше? Как это может отразиться на российско-украинской войне и глобальной безопасности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Байдена высказались о задержке помощи для Украины: действительно ли ситуация зашла в тупик.




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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/01/17/readout-of-president-bidens-meeting-with-congressional-leaders-on-ukraine-and-his-national-security-supplemental/
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