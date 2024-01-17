У Байдена высказались о задержке помощи для Украины: действительно ли ситуация зашла в тупик

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Кравцев Сергей
В США осознают вызовы, связанные с задержкой финансирования помощи для Украины. Срочность этого вопроса ясна. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Суспильному" рассказала спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.
Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Фото из открытых источников
Прицкер назвала как прекрасный пример успеха Украины экспорт зерна по Черному морю. С августа 2023 года Украине удалось транспортировать около 16 млн тонн зерно, это примерно 600 судов. А в декабре было отгружено больше зерна, чем, когда стартовала "зерновая сделка".
По ее словам, в Конгрессе США понимают, что Украина борется не только за собственную безопасность, но за европейскую и американскую. Поэтому такие аргументы убедительны для законодателей.
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