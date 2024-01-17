У Байдена высказались о задержке помощи для Украины: действительно ли ситуация зашла в тупик

В США осознают вызовы, связанные с задержкой финансирования помощи для Украины. Срочность этого вопроса ясна. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Суспильному" рассказала спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Фото из открытых источников

"Срочность понятна. Это – послание, которое звучит не только от ваших президента и правительства. Я тоже говорила об этом обеим палатам Конгресса, приводила аргументы и по военной поддержке, и по экономической", — заявила спецпредставитель США.

Прицкер назвала как прекрасный пример успеха Украины экспорт зерна по Черному морю. С августа 2023 года Украине удалось транспортировать около 16 млн тонн зерно, это примерно 600 судов. А в декабре было отгружено больше зерна, чем, когда стартовала "зерновая сделка".

"Когда рассказываешь такие истории членам Конгресса, они понимают, что инвестируют в место, имеющее возможности и потенциал", — отметила спецпредставитель.

По ее словам, в Конгрессе США понимают, что Украина борется не только за собственную безопасность, но за европейскую и американскую. Поэтому такие аргументы убедительны для законодателей.

"Наши парламентские процессы могут быть порой беспорядочными, но здесь речь идет о безотлагательных вопросах, и все хорошо осознают вызовы", — добавила Прицкер.

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