Допомога Україні чи політична вистава: що приховує несподіване рішення Конгресу США

Незважаючи на неоднозначну позицію адміністрації президента США Дональда Трампа щодо підтримки України, Палата представників зробила несподіваний крок, схваливши законопроект про надання Києву військової допомоги, фінансування відновлення країни та посилення санкційного тиску на Росію. Про що свідчить це рішення? Чи можна говорити про прорив і різку зміну тональності щодо підтримки України з боку США? Видання "Коментарі" звернулось із цими питаннями до експертів.

Допомога Україні. Фото: з відкритих джерел

Є три фактори

Телеведучий, медіаексперт, політичний оглядач Сергій Дойко говорить, що, на його думку, рішення США продовжувати підтримку України пояснюється кількома ключовими факторами.

"По-перше, Україна не програє війну. Це важливий момент. Жодна держава не вкладатиме ресурси у проект, який свідомо приречений на поразку. Американська політика може бути прагматичною і навіть жорсткою, але у Вашингтоні вміють рахувати гроші та оцінювати перспективи. Якби поразка України вважалася неминучою, питання подальшої допомоги давно було б закрите. Останні дії українських сил, зокрема удари по російській інфраструктурі, показали, що Україна зберігає здатність завдавати чутливих ударів та змінювати ситуацію на полі протистояння. Це бачать не лише у Києві, а й у Москві, Вашингтоні та європейських столицях", – зазначив експерт.

Сергій Дойко продовжує, є другий момент. Важливо розуміти специфіку американської політики. Багато республіканців, включаючи прихильників руху MAGA, справді виступають за більш обережне витрачання коштів та концентрацію на внутрішніх проблемах США. Однак, це не означає відмови від підтримки України. Американські політики можуть сперечатися про формати та обсяги допомоги, але це не рівнозначно відмові від неї.

"Про це неодноразово говорив і американський політичний консультант Юрій Ванетик, який добре знайомий із настроями всередині Республіканської партії. Незважаючи на різні політичні коливання та ексцентричність Дональда Трампа, він завжди наголошував, що питання підтримки України залишається на порядку денному", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Він продовжує, третій фактор – майбутні вибори до Конгресу. Для республіканців дуже важливо зберігати сильні позиції у Білому домі, а й у Капітолійському пагорбі. Тому рішення адміністрації неминуче враховують політичну реальність та суспільні настрої.

"Крім того, велике значення мають візити західних політиків та чиновників до України. Коли конгресмени, європейські лідери чи представники НАТО особисто бачать наслідки російських ударів по цивільних об'єктах, їм уже не потрібно нічого додатково пояснювати. Реальність каже сама за себе. Зрештою, важливо розуміти ширший геополітичний контекст. Те, що дипломатичні представництва європейських країн продовжують працювати в Києві, а західні партнери демонструють політичну підтримку України, посилює українські позиції на будь-яких переговорах. Світ продовжує сприймати Україну як жертву агресії, яка не лише вистояла, а й зберігає здатність боротися", – наголосив Сергій Дойко.

Тому, підсумовує експерт, сьогодні підстав для обережного оптимізму значно більше ніж для песимізму. Яким буде подальший розвиток подій, покаже час, але поточні тенденції дають Україні додаткові аргументи та зміцнюють її позиції на міжнародній арені.

Центр американської політики, який був основою підтримки України, стрімко вимирає

Експерт Української фабрики думки Юрій Гаврилечко вважає передчасною радість щодо новини про голосування в Конгресі США.

"Насправді, це ні про що. Так, зібрали зрештою невелику більшість з демократів і кількох республіканців і подолали "вето" спікера Джонсона, який відмовлявся виносити на голосування законопроект, але перспектив у цього законопроекту, який передбачає кілька сотень мільйонів військової допомоги та кілька мільярдів "кредиту", у Вашингтоні немає. Зараз він "зависне" у сенаті. Якщо ж там він буде проголосований, то Трамп його просто заветує, а голосів долати вето Трампа просто немає", – зазначив політолог.

Він продовжує, навіть, якби якимось дивом Трамп закон підписав, його би заблокували на рівні Пентагону, де такий собі Елбрідж Колбі стабільно шкодить будь-якій допомозі для України.

"Приміром, уже проголосовані у чинному бюджеті США 400 млн. військової допомоги для України досі не можуть "освоїти". Марко Рубіо на слуханнях обіцяв, що "скоро виділять", але, швидше за все, просто дочекаються кінця фінансового року, аби гроші "згоріли". Але тут цікаво інше. Одна демократка теж проголосувала проти законопроекту. Це така собі Ільхан Омар – представниця крайньо-лівого крила партії. І так, крайньо-ліві демократи теж не люблять Україну. Та ж Омар формально засуджувала агресію проти України з 2022 року, але виступала проти військової допомоги та санкцій. Мовляв, "прості росіяни не повинні страждати", а санкції треба накладати "лише на путіна". І вона там така не одна. Більше того. Праймеріз партій перед виборами показують, що у республіканців перемагають відбиті "мага", їх підтримує особисто Трамп, а у демократів — "ліваки". Центр американської політики, який, власне, і був основою будь-яких більш-менш корисних для України рішень, стрімко "вимирає", – констатував експерт.

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