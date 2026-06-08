После этого вопроса журналистки Трамп яростно раздавил микрофон и ушел из интервью

Интервью президента США Дональда Трампа завершилось острым спором и досрочным выходом американского лидера. Причиной конфликта стали вопросы журналистки телеканала NBC Кристен Велкер по поводу заявлений Трампа о фальсификации выборов и его поддержке нового фонда помощи участникам штурма Капитолия.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в интервью Meet the Press обсуждал предложенный администрацией президента фонд в объеме 1,8 млрд долларов. По замыслу инициаторов средства должны использоваться для поддержки людей, которые считают себя жертвами политически преследования со стороны федеральных властей, в том числе участников беспорядков возле Капитолия 6 января 2021 года.

В какой-то момент Трамп начал говорить, что выборы 2020 года, на которых он проиграл Джо Байдену, были сфальсифицированы.

"И они даже близко не приблизились к тому, чтобы найти победителя. Ты знаешь, почему они это делают? Потому что они фальсифицируют выборы. Это были грязные выборы, и это снова происходит сейчас в Калифорнии", – сказал Трамп.

Журналистка попросила президента предоставить доказательства его утверждений о якобы нарушениях на президентских выборах 2020 года, ведь, несмотря на многочисленные судебные процессы и проверки, они не подтвердили масштабных фальсификаций. Однако Трамп продолжил настаивать на своей позиции.

Когда Велкер снова попросила предоставить доказательства своих утверждений, президент ответил, что для него достаточно собственных наблюдений и информации от других людей. После еще одной попытки журналистки получить реальные доказательства Трамп начал оскорблять ее и критиковать СМИ.

"Такие же нечестные, как и ты. Ваша пресса нечестна, и программа Meet the Press тоже нечестна. Ты или лгунья, или тупая. Этой чепухой ты играешь им на руку. Ты знаешь, что эти выборы сфальсифицированы. Твои знакомые знают, что выборы сфальсифицированы", — сказал Трамп и снял микрофон с пиджака.

Велкер отрицала слова Трампа, заметила, что она не нечестна и попыталась изменить тему разговора, однако президент отказался от интервью.

"Вы — пристрастный и нечестный телеканал. Так что давай на этом остановимся, потому что мне уже надоело. Спасибо, дорогая. Хорошего дня. Страна никогда не сможет стать большой, если в ней есть нечестная пресса", — сказал Трамп.

После этого Трамп стал ногой на микрофон и ушел из помещения, где проводилось интервью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп разозлился и назвал журналистку "гнилой".

Также "Комментарии" писали, что Джо Байден не сдержался и не подбирая слова, сказал, что на самом деле думает о Трампе.