После этого вопроса журналистки Трамп яростно раздавил микрофон и ушел из интервью

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Slava Kot
Интервью президента США Дональда Трампа завершилось острым спором и досрочным выходом американского лидера. Причиной конфликта стали вопросы журналистки телеканала NBC Кристен Велкер по поводу заявлений Трампа о фальсификации выборов и его поддержке нового фонда помощи участникам штурма Капитолия.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп в интервью Meet the Press обсуждал предложенный администрацией президента фонд в объеме 1,8 млрд долларов. По замыслу инициаторов средства должны использоваться для поддержки людей, которые считают себя жертвами политически преследования со стороны федеральных властей, в том числе участников беспорядков возле Капитолия 6 января 2021 года.
В какой-то момент Трамп начал говорить, что выборы 2020 года, на которых он проиграл Джо Байдену, были сфальсифицированы.
Журналистка попросила президента предоставить доказательства его утверждений о якобы нарушениях на президентских выборах 2020 года, ведь, несмотря на многочисленные судебные процессы и проверки, они не подтвердили масштабных фальсификаций. Однако Трамп продолжил настаивать на своей позиции.
Когда Велкер снова попросила предоставить доказательства своих утверждений, президент ответил, что для него достаточно собственных наблюдений и информации от других людей. После еще одной попытки журналистки получить реальные доказательства Трамп начал оскорблять ее и критиковать СМИ.
Велкер отрицала слова Трампа, заметила, что она не нечестна и попыталась изменить тему разговора, однако президент отказался от интервью.
После этого Трамп стал ногой на микрофон и ушел из помещения, где проводилось интервью.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп разозлился и назвал журналистку "гнилой".
Также "Комментарии" писали, что Джо Байден не сдержался и не подбирая слова, сказал, что на самом деле думает о Трампе.