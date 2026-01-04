logo

BTC/USD

91222

ETH/USD

3136.58

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США После Венесуэлы Трамп пригрозил еще одному президенту
commentss НОВОСТИ Все новости

После Венесуэлы Трамп пригрозил еще одному президенту

Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в производстве кокаина.

4 января 2026, 12:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление и обвинил президента Колумбии Густаво Петра в причастности к производству кокаина. Комментарий американского лидера прозвучал сразу после того, как США провели военную операцию в Венесуэле и схватили лидера страны Николаса Мадуро.

После Венесуэлы Трамп пригрозил еще одному президенту

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время общения с журналистами в резиденции Мар-а-Лаго получил вопрос о безопасности колумбийского лидера Густаво Петро. В ответ президент США намекнул, что его может постигнуть судьба подобная Мадуро.

"У него есть предприятия для кокаина. У него есть фабрики, где производит кокаин... Его отправляют в Соединенные Штаты. Поэтому ему действительно надо остерегаться за свой зад", — сказал Трамп о Густаве Петро.

В Белом доме подчеркнули, что эти слова следует рассматривать в контексте борьбы с международным наркотрафиком и угрозами национальной безопасности США. Именно под этими лозунгами США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, во время которой были задержаны президент Николас Мадуро и его жена.

Президент Колумбии Густаво Петро подверг резкой критике действия Вашингтона, назвав их "нападением на суверенитет Латинской Америки". По его словам, силовое давление со стороны США может привести к новому гуманитарному кризису в регионе и взорвать хрупкую стабильность.

По данным The Guardian, следующие цели администрации США после Венесуэлы могут быть связаны с Ираном и Гренландией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале декабря Трамп пригрозил президенту Колумбии Густаво Петро в рамках расширенной военной кампании США против наркоторговли.

Также "Комментарии" писали, что Трамп намекнул на новую заинтересовавшую США страну после атаки на Венесуэлы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.barrons.com/news/trump-says-colombia-president-should-watch-his-ass-0acf9d19
Теги:

Новости

Все новости