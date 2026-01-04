После Венесуэлы Трамп пригрозил еще одному президенту

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление и обвинил президента Колумбии Густаво Петра в причастности к производству кокаина. Комментарий американского лидера прозвучал сразу после того, как США провели военную операцию в Венесуэле и схватили лидера страны Николаса Мадуро.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время общения с журналистами в резиденции Мар-а-Лаго получил вопрос о безопасности колумбийского лидера Густаво Петро. В ответ президент США намекнул, что его может постигнуть судьба подобная Мадуро.

"У него есть предприятия для кокаина. У него есть фабрики, где производит кокаин... Его отправляют в Соединенные Штаты. Поэтому ему действительно надо остерегаться за свой зад", — сказал Трамп о Густаве Петро.

В Белом доме подчеркнули, что эти слова следует рассматривать в контексте борьбы с международным наркотрафиком и угрозами национальной безопасности США. Именно под этими лозунгами США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, во время которой были задержаны президент Николас Мадуро и его жена.

Президент Колумбии Густаво Петро подверг резкой критике действия Вашингтона, назвав их "нападением на суверенитет Латинской Америки". По его словам, силовое давление со стороны США может привести к новому гуманитарному кризису в регионе и взорвать хрупкую стабильность.

По данным The Guardian, следующие цели администрации США после Венесуэлы могут быть связаны с Ираном и Гренландией.

