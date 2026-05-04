Поставлено крапку: стало відомо, що Трамп відповів на новий мирний план Ірану
Поставлено крапку: стало відомо, що Трамп відповів на новий мирний план Ірану

Дональд Трамп назвав неприйнятним новий мирний план Ірану

4 травня 2026, 06:42
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що уважно вивчив новий варіант мирної пропозиції Ірану, але відхилив його. Таку заяву він зробив у коментарі журналісту ізраїльського видання Kan News Натану Гуттману.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Для мене воно неприйнятне. Я його вивчив, я вивчив все — воно неприйнятне", — сказав Дональд Трамп журналісту.

Як зазначили журналісти CNN, прес-секретар МЗС Ірану Есмаїл Багаї повідомив, що США відповіли на пропозицію Ірану через Пакистан. За його словами, Тегеран вивчає відповідь Вашингтона та опрацьовує наступні кроки.

"Наш 14-пунктний план присвячений виключно припиненню війни і не містить питань, пов'язаних з ядерною сферою. На даному етапі ми зосереджені на конкретних заходах щодо припинення війни в регіоні, включаючи Ліван", — сказав Багаї.

Прес-секретар МЗС Ірану запевнив, що пропозиція Тегерана не торкається ядерної проблеми. Також він зазначив, що вимога про розмінування Ормузької протоки з боку США не входить до плану Ірану.

Читайте також на порталі "Коментарі" — останні тижні посилили напругу у трансатлантичних відносинах: Європа дедалі менше вірить, що зможе вибудувати передбачуваний діалог із президентом США Дональд Трамп. Про це повідомляє Reuters.

Також видання "Коментарі" повідомляло — президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська мають намір взяти під контроль Кубу "майже негайно". Він сказав це під час промови у Вест-Палм-Біч (Флорида) перед членами місцевого клубу Forum. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Fox News".




