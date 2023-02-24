Повторю то, что сказал год назад: Байден сделал заявление в годовщину вторжения РФ

Страна-агрессор, которой является Россия, не сможет одержать победу в Украине, поскольку неспособна сломить волю свободных украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент США Джо Байден в своем Твиттер.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не уничтожит любовь людей к свободе", – написал глава Белого дома.

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Джо Байден подчеркнул, что Россия не сможет добиться победы в Украине.

"Жестокость никогда не перемелет волю свободных", – заявил президент США.

С подобным заявлением о готовности продолжать поддержку Украины до победного конца в войне заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что немцев впечатляет, так это решимость и мужество украинцев, то, как они защищают свою свободу.

Отметим, ранее Джо Байден отреагировал на решение Владимира Путина о приостановке участия России в ДСНВ. Решение России вновь ввязывать в ядерную гонку и продолжать ядерный шантаж он назвал большой ошибкой.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в пятницу, 24 февраля 2023 года, исполняется ровно год с начала широкомасштабной российской агрессии против Украины. Глава украинского государства Владимир Зеленский обратился к соотечественникам с мощным посланием, а эксперты поделились с изданием "Комментарии" главными выводами и прогнозами, спустя год открытого вторжения.



