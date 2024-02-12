Появилась реакция Байдена на заявления Трампа об угрозах союзникам

Президент США Джо Байден назвал заявления своего предшественника Дональда Трампа, который рассказал, как угрожал союзникам "поощрить" РФ к агрессии, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность, "ужасными и опасными". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Признание Дональда Трампа, что он намерен дать Путину зеленый свет для продолжения войны и насилия, продолжения его грубого нападения на свободную Украину и распространения его агрессии на народы Польши и стран Балтии, являются ужасными и опасными", – отметил глава Белого дома.

Президент США предупредил, что потенциальный второй срок Дональда Трампа разрушит американские международные отношения и поощрит врагов США.

Байден также назвал эти высказывания ожидаемыми от человека, "который обещает править как диктатор в первый день, если вернется в Овальный кабинет, подобно тем, кого он восхваляет".

Отметим, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что поощряет Россию напасть на страны НАТО, которые не выполняют обязательства перед альянсом и не выплачивают 2% на оборонные нужды. В Белом доме подвергли резкой критике слова Трампа, который позволил бы делать России все, что ей вздумается.

10 февраля Дональд Трамп выступил в Южной Каролине перед своими поклонниками и рассказал о диалоге с одним из лидеров стран НАТО. По словам Трампа, он в случае победы на выборах США и нападения России, не будет защищать некоторых из членов НАТО.

На заявление Трампа отреагировал генеральный секретарь НАТО. По словам Столтенберга, разговоры о том, что члены оборонного альянса не защищают друг друга, подрывают общую безопасность. Такие заявления ставят под угрозу жизнь американских и европейских солдат.



