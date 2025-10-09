logo

BTC/USD

121943

ETH/USD

4428

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Появился свежий опрос американцев о помощи Украине: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Появился свежий опрос американцев о помощи Украине: детали

В США среди республиканцев больше сторонников помощи Украине, чем среди демократов

9 октября 2025, 08:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в открытом доступе появился новые результаты опроса американцев о помощи Украине и санкциях против России от HarrisX и Harvard. Согласно ему, 72% избирателей демократов и 73% избирателей республиканцев поддерживают предоставление оружия Украине и введение санкций против России. При этом, 71% демократов и 86% республиканцев поддерживают дополнительные экономические санкции против России, чтобы заставить ее закончить войну.

Появился свежий опрос американцев о помощи Украине: детали

США. Фото: из открытых источников

Также 76% демократов и 86% республиканцев считают, что Европа должна прекратить покупать нефть у России и вместо этого покупать ее у США. Согласно опросу, 55% демократов и 66% республиканцев считают, что страны, которые покупают нефть и газ у России, должны быть наказаны тарифами.

Стоит отметить внимание, что 15% демократов и 68% республиканцев считают, что Дональд Трамп должен получить Нобелевскую премию мира.

"Очень интересные данные — особенно динамика между избирателями демократов и республиканцев. Опрос той же компании в конце августа показал рост поддержки среди республиканцев, но демократы все равно преобладали. Кажется, это впервые за последнее время этот баланс в опросах изменился", — отметил журналист Остап Яриш.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Соединенных Штатах растет общественная поддержка идеи нового импичмента президента Дональда Трампа. Согласно результатам опроса, проведенного социологической компанией Lake Research Partners по заказу организации Free Speech For People, почти половина избирателей в так называемых "шатких округах" высказались за третью процедуру импичмента 47-го президента США.

Также издание "Комментарии" сообщало – большинство граждан США скептически настроены относительно прекращения войны в Украине. Согласно новому опросу Gallup, около двух третей американцев сомневаются, что конфликт между Россией и Украиной может быть быстро разрешен.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fharvardharrispoll.com%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR5af4W-MhdHcTxa3sz0pbFNOcvsfu4x5tZaI9flK2BI-OENm75UK1ctA0rmbw_aem_B-aJGLeyy1Nvf4kYwGGGJw&h=AT2z4bCA_tqbsX3xq7EIs7uH38KyJgyETOvd676fglF8piRuccEXiJd8fl4JutUV
Теги:

Новости

Все новости