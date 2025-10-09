Как передает портал "Комментарии", в открытом доступе появился новые результаты опроса американцев о помощи Украине и санкциях против России от HarrisX и Harvard. Согласно ему, 72% избирателей демократов и 73% избирателей республиканцев поддерживают предоставление оружия Украине и введение санкций против России. При этом, 71% демократов и 86% республиканцев поддерживают дополнительные экономические санкции против России, чтобы заставить ее закончить войну.

США. Фото: из открытых источников

Также 76% демократов и 86% республиканцев считают, что Европа должна прекратить покупать нефть у России и вместо этого покупать ее у США. Согласно опросу, 55% демократов и 66% республиканцев считают, что страны, которые покупают нефть и газ у России, должны быть наказаны тарифами.

Стоит отметить внимание, что 15% демократов и 68% республиканцев считают, что Дональд Трамп должен получить Нобелевскую премию мира.

"Очень интересные данные — особенно динамика между избирателями демократов и республиканцев. Опрос той же компании в конце августа показал рост поддержки среди республиканцев, но демократы все равно преобладали. Кажется, это впервые за последнее время этот баланс в опросах изменился", — отметил журналист Остап Яриш.

