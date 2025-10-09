З'явилося нове опитування американців про допомогу Україні: деталі

Як передає портал "Коментарі", у відкритому доступі з'явилися нові результати опитування американців про допомогу Україні та санкції проти Росії від HarrisX та Harvard. Відповідно до нього, 72% виборців демократів та 73% виборців республіканців підтримують надання зброї Україні та запровадження санкцій проти Росії. При цьому 71% демократів і 86% республіканців підтримують додаткові економічні санкції проти Росії, щоб змусити її закінчити війну.

США. Фото: з відкритих джерел

Також 76% демократів та 86% республіканців вважають, що Європа має припинити купувати нафту у Росії і натомість купувати її у США. Згідно з опитуванням, 55% демократів і 66% республіканців вважають, що країни, які купують нафту та газ у Росії, мають бути покарані тарифами.

Варто зауважити, що 15% демократів та 68% республіканців вважають, що Дональд Трамп має отримати Нобелівську премію миру.

"Дуже цікаві дані — особливо динаміка між виборцями демократів та республіканців. Опитування тієї ж компанії наприкінці серпня показало зростання підтримки серед республіканців, але демократи все одно переважали. Здається, це вперше останнім часом цей баланс у опитуваннях змінився", — зазначив журналіст Остап Яріш.

