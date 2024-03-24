Причастна ли Украина к теракту в Москве: в США дали окончательный ответ

Российские официальные лица обвинили Украину в якобы теракте в "Крокус Сити Холл" в Москве, в частности, об этом заявил российский диктатор Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления Путина, отрицая их. Теперь в США дали окончательный ответ, причастна ли Украина к теракту в Москве.



Пожар после теракта в "Крокус Сити Холл". Фото из открытых источников

Во время эфира на телеканале CBS News спикер Совета национальной безопасности Адриена Уотсон опровергла заявления России о причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холл".

"ИГИЛ несет исключительную ответственность за эту атаку. Никакого участия Украины не было", — сказала Уотсон.

Представитель Белого дома добавила, что США поделились с Россией информацией о возможном теракте в Москве еще в начале марта, а 7 марта предупредили об этом своих граждан в РФ.

Кроме того, представители "Исламского государства" впоследствии взяли полную ответственность за стрельбу в российском концертном зале и опубликовали несколько новых видео снятых террористами.

Напомним, что Россия основным аргументом в пользу возможной причастности Украины к теракту назвала задержание четырех подозреваемых в Брянской области, якобы планировавших пересечь границу с Украиной. Владимир Путин заявил, что Украина якобы пыталась создать окно бегства для террористов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский раскритиковал заявление Путина о якобы причастности Украины к теракту, заявив, что это привычная практика Кремля обвинять другую страну. Кроме того, президент назвал Путина "ничтожеством". На слова Зеленского о российском диктаторе резко отреагировали в Москве.

Также "Комментарии" писали о Дмитрии Медведеве, который призвал без суда и следствия "безжалостно уничтожить" совершивших теракт. По словам бывшего президента РФ, к этому якобы причастна Украина.