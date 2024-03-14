Путин готов начать ядерную войну: чем ответили США

Президент США Джо Байден проинформирован об очередных угрозах ядерным оружием со стороны российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Путин и Байден. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, Байден в курсе заявлений Путина, а глава Кремля "вновь подтвердил российскую ядерную доктрину".

"Тем не менее ядерная риторика России была безрассудной и безответственной на протяжении всего этого конфликта", — сказала Жан-Пьер.

Она отметила, что россияне атаковали Украину без повода, а США продолжат поддерживать Киев.

"Поскольку они защищают свой народ и свою суверенную территорию от российской агрессии", — заявила Карин Жан-Пьер.

Отметим, ранее Владимир Путин в "интервью" пропагандисту Дмитрию Киселеву сказал, что Россия "готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения", если США введут свои войска в Украину.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи на 300 миллионов долларов за счет средств, которые были сэкономлены в ходе выполнения предыдущих контрактов Пентагона. Но этих средств катастрофически мало, а законопроект о выделении десятков миллиардов застрял в Палате представителей, спикер которой Майк Джонсон продолжает тормозить процесс. Как ситуация может развиваться дальше? Какие есть варианты? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



