Путин и Трамп сошлись в одном вопросе по Украине: в Кремле сделали заявление
Путин и Трамп сошлись в одном вопросе по Украине: в Кремле сделали заявление

В Кремле заявили, что Путин и Трамп одинаково оценивают действия Украины на войне с Россией.

3 мая 2026, 13:50
В Кремле заявили о якобы совпадении позиций лидеров США и РФ по оценке действий Украины. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора "подобным образом" оценили ситуацию вокруг Киева.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков во время разговора с российским пропагандистом Павлом Зарубиным ответил на несколько вопросов, в том числе по поводу разговора Путина и Трампа. По его словам, стороны якобы не имеют существенных разногласий в трактовке событий, связанных с войной России против Украины.

"Президент РФ Владимир Путин и американский глава Дональд Трамп в разговоре схожим образом оценили поведение киевского режима", — заявил Песков.

Официальной реакции из Вашингтона по словам Пескова пока нет.

Напомним, что телефонный разговор между Путиным и Трампом длился более полутора часов и стал двенадцатым с начала второго президентского срока Трампа в 2025 году. Кроме темы Украины лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, экономические отношения между странами и иранский вопрос. В Кремле подчеркивают, что разговор состоялся оперативно, однако не связывает его с каким-либо улучшением международной ситуации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о происходящем между Зеленским и Трампом: появились неожиданные детали. Как пояснил бывший спецпредставитель США в Украине Курт Уолкер, между Зеленским и Трампом растет напряженность. Однако, по его словам, возможно улучшение отношений между лидерами обеих стран.

Также "Комментарии" писали о начале конца для Путина. Рейтинг российского диктатора рекордно рухнул и начались "бунты" в России.



