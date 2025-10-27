Будут ли новые санкции от Трампа: что показывает реакция Путина

Рубрики
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп продолжит давление на Россию новыми санкциями и, возможно, решениями по поставкам оружия. Такое мнение высказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Виталий Портникова в эфире "Эспрессо" отметил, что Трамп уже принял ключевые решения по действиям против России, однако пока наблюдает, как отреагирует Кремль. По его убеждению, конструктивной реакции от Владимира Путина не стоит ожидать, поэтому США введут новые санкции против РФ.
Журналист добавил, что важную роль в этом процессе будет играть министр финансов США Скотт Бессент, давно готовившийся к масштабным ограничительным мерам против РФ.
Комментируя риторику Кремля, обозреватель напомнил фразу Путина, что "суверенное государство не может принимать решения под давлением". Портников с иронией заметил, что эта фраза уже стала почти пропагандистским лозунгом, которым прикрывается нежелание Москвы идти на компромисс. Однако Портников отмечает, что Украина такие же слова может сказать в ответ России.
