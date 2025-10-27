Будут ли новые санкции от Трампа: что показывает реакция Путина

Президент США Дональд Трамп продолжит давление на Россию новыми санкциями и, возможно, решениями по поставкам оружия. Такое мнение высказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Виталий Портникова в эфире "Эспрессо" отметил, что Трамп уже принял ключевые решения по действиям против России, однако пока наблюдает, как отреагирует Кремль. По его убеждению, конструктивной реакции от Владимира Путина не стоит ожидать, поэтому США введут новые санкции против РФ.

"Я думаю, что будет усиление давления. И санкционного, и, возможно, будут какие-то решения по оружию. Он сейчас принял решение. Будет две или три недели смотреть, как Путин отреагирует. Но Путин не будет реагировать конструктивно, а скажет: "Мы еще две ракеты запустим". И тогда Трамп введет новые санкции", — считает Портников.

Журналист добавил, что важную роль в этом процессе будет играть министр финансов США Скотт Бессент, давно готовившийся к масштабным ограничительным мерам против РФ.

"У него такое настроение. И, наконец, ему дали возможность. У него уже есть все на столе, что можно осуществлять. Будут новые санкции. Путин снова будет реагировать: "Ах, да, Россия, русские не сдаются", — подчеркнул Портников.

Комментируя риторику Кремля, обозреватель напомнил фразу Путина, что "суверенное государство не может принимать решения под давлением". Портников с иронией заметил, что эта фраза уже стала почти пропагандистским лозунгом, которым прикрывается нежелание Москвы идти на компромисс. Однако Портников отмечает, что Украина такие же слова может сказать в ответ России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп пристыдил Путина после испытания ракеты "Буревестник".

Также "Комментарии" писали, что американский министр финансов унизил посланника Путина в прямом эфире.