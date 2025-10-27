Чи будуть нові санкції від Трампа: що показує реакція Путіна

Рубрики
Президент США Дональд Трамп продовжить тиск на Росію новими санкціями та, можливо, рішеннями щодо постачання зброї. Таку думку висловив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Віталій Портникова в ефірі "Еспресо" зауважив, що Трамп уже ухвалив ключові рішення щодо дій проти Росії, однак наразі спостерігає, як відреагує Кремль. На його переконання, конструктивної реакції від Володимира Путіна очікувати не варто, тому США запровадять нові санкції проти РФ.
Журналіст додав, що важливу роль у цьому процесі відіграватиме міністр фінансів США Скотт Бессент, який давно готувався до масштабних обмежувальних заходів проти РФ.
Коментуючи риторику Кремля, оглядач нагадав фразу Путіна, що "суверенна держава не може ухвалювати рішення під тиском". Портников іронічно зауважив, що ця фраза вже стала майже пропагандистським гаслом, яким прикривається небажання Москви йти на компроміс. Однак, Портников зауважує, що Україна такі ж слова може сказати у відповідь Росії.
