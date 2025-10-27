Чи будуть нові санкції від Трампа: що показує реакція Путіна

Президент США Дональд Трамп продовжить тиск на Росію новими санкціями та, можливо, рішеннями щодо постачання зброї. Таку думку висловив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Віталій Портникова в ефірі "Еспресо" зауважив, що Трамп уже ухвалив ключові рішення щодо дій проти Росії, однак наразі спостерігає, як відреагує Кремль. На його переконання, конструктивної реакції від Володимира Путіна очікувати не варто, тому США запровадять нові санкції проти РФ.

"Я думаю, що буде посилення тиску. І санкційного, і, можливо, будуть якісь рішення по зброї. Він зараз ухвалив рішення. Буде два чи три тижні дивитися, як Путін відреагує. Але Путін не буде реагувати конструктивно, а скаже: "Ми ще дві ракети запустимо". І тоді Трамп запровадить нові санкції", — вважає Портников.

Журналіст додав, що важливу роль у цьому процесі відіграватиме міністр фінансів США Скотт Бессент, який давно готувався до масштабних обмежувальних заходів проти РФ.

"В нього такий настрій. І нарешті йому дали можливість. В нього вже є все на столі, що можна здійснювати. Будуть нові санкції. Путін знову буде реагувати: "Ах, так, Росія, русскіє нє сдаются", - наголосив Портников.

Коментуючи риторику Кремля, оглядач нагадав фразу Путіна, що "суверенна держава не може ухвалювати рішення під тиском". Портников іронічно зауважив, що ця фраза вже стала майже пропагандистським гаслом, яким прикривається небажання Москви йти на компроміс. Однак, Портников зауважує, що Україна такі ж слова може сказати у відповідь Росії.

