Путин выигрывает от войны в Иране: к какому решению все ближе США
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин выигрывает от войны в Иране: к какому решению все ближе США

Бессент подтвердил, что США рассматривают возможность снятия санкций с российской нефти.

7 марта 2026, 08:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Администрация Трампа рассматривает возможность отмены санкций по российской нефти, чтобы увеличить предложение на мировом рынке и избежать дефицита. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление в интервью телеканалу Fox Business сделал министр финансов США Скотт Бессент.

Путин выигрывает от войны в Иране: к какому решению все ближе США

Скотт Бессент. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что США вынуждены реагировать на критическую нехватку сырья.

Накануне, 6 марта, Соединенные Штаты уже дали Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, находящейся на танкерах в море.

"Мы можем снять санкции с другой российской нефти. Минфин может сделать еще кое-что: на воде находятся сотни миллионов баррелей подсанкционной сырой нефти. По сути, сняв с них санкции, Казначейство может создать предложение. И мы рассматриваем это. Мы будем продолжать объявлять меры для облегчения ситуации".

Следует отметить, что Бессент рассказал, что Министерство финансов США идет на такой шаг, "чтобы обеспечить продолжение поступления нефти на мировой рынок". В этой связи американский Минфин предоставляет Индии 30-дневный доступ, который "позволяет индийским нефтеперерабатывающим предприятиям покупать российскую нефть".

"Эта осторожность краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только сделки с нефтью, которая уже застряла в море", – отметил министр.

Бессент добавил, что "Индия является важным партнером Соединенных Штатов" и выразил надежду, что "Нью-Дели увеличит закупки американской нефти".

Читайте на портале "Комментарии" — США только сейчас начинают понимать Украину: против какого оружия Ирану бессильны.




Источник: https://t.me/ukrpravda_news/75669
