Путин выигрывает от войны в Иране: к какому решению все ближе США

Кравцев Сергей
Администрация Трампа рассматривает возможность отмены санкций по российской нефти, чтобы увеличить предложение на мировом рынке и избежать дефицита. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление в интервью телеканалу Fox Business сделал министр финансов США Скотт Бессент.
Скотт Бессент.
Министр отметил, что США вынуждены реагировать на критическую нехватку сырья.
Накануне, 6 марта, Соединенные Штаты уже дали Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, находящейся на танкерах в море.
Следует отметить, что Бессент рассказал, что Министерство финансов США идет на такой шаг, "чтобы обеспечить продолжение поступления нефти на мировой рынок". В этой связи американский Минфин предоставляет Индии 30-дневный доступ, который "позволяет индийским нефтеперерабатывающим предприятиям покупать российскую нефть".
Бессент добавил, что "Индия является важным партнером Соединенных Штатов" и выразил надежду, что "Нью-Дели увеличит закупки американской нефти".
