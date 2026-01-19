Трамп прислал странное письмо премьеру Норвегии

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Американский журналист Ник Шифрин обнародовал письмо, которое, по его словам, президент США Дональд Трамп направил премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стере. Документ объединяет личные претензии американского лидера с жесткой геополитической риторикой по отношению к Гренландии.
Дональд Трамп
В письме Трамп сетует на то, что не получил Нобелевскую премию мира и указывает, что больше не собирается "думать исключительно о мире". Американский лидер говорит, что будет руководствоваться прежде всего интересами США.
В продолжении письма Трамп заявил о претензии на Гренландию и критикует Данию, владеющую островом. По его словам, НАТО теперь должно отдать США самый большой в мире остров.
В настоящее время подлинность письма официально не подтверждена. Белый дом не комментировал ситуацию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп сделал новое заявление о Гренландии и объяснил претензии США.
Также "Комментарии" писали, что восемь стран, которым Трамп выдвинул ультиматум по Гренландии, выступили с заявлением.