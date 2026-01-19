Трамп прислал странное письмо премьеру Норвегии

Американский журналист Ник Шифрин обнародовал письмо, которое, по его словам, президент США Дональд Трамп направил премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стере. Документ объединяет личные претензии американского лидера с жесткой геополитической риторикой по отношению к Гренландии.

Дональд Трамп

В письме Трамп сетует на то, что не получил Нобелевскую премию мира и указывает, что больше не собирается "думать исключительно о мире". Американский лидер говорит, что будет руководствоваться прежде всего интересами США.

"Уважаемый Йонас! Учитывая, что Ваша страна решила не давать мне Нобелевскую премию мира за остановку 8+ войн, я больше не чувствую обязательства думать исключительно о мире, хотя он всегда будет доминирующим, но теперь могу думать о том, что хорошо и подобающее для США", — пишет Трамп.

В продолжении письма Трамп заявил о претензии на Гренландию и критикует Данию, владеющую островом. По его словам, НАТО теперь должно отдать США самый большой в мире остров.

"Дания не может защитить эту землю от России или Китая, и почему они вообще имеют "право собственности"? Я сделал для НАТО больше, чем любой другой человек… теперь НАТО должно что-то сделать для Соединенных Штатов. Мир не безопасен, если у нас нет полного и тотального контроля над Гренландией", — пишет Трамп, однако не указывает, что именно он сделал для НАТО.

В настоящее время подлинность письма официально не подтверждена. Белый дом не комментировал ситуацию.

