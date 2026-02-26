Раскрыто содержимое тайного шкафчика Эпштейна: следователи обнаружили шокирующие находки

Издание The Telegraph получило список предметов из одного из секретных шкафчиков Джеффри Эпштейна во Флориде. Он содержит сотни предметов откровенного характера, в том числе видеокассеты, DVD-диски с порнографическими видео с подростками и "пособия для сексуальных рабынь".

Стало известно, что находилось в тайных шкафчиках Эпштейна. Фото из открытых источников

Согласно описанию The Telegraph, в хранилище Эпштейна хранились компьютеры, порнографические журналы, VHS-кассеты, DVD-диски, а также трехстраничный список массажисток и 29 адресных книг. Среди изъятого материала также фигурируют обнаженные фотографии женщин, которые могут являться жертвами Эпштейна. Также в шкафчике Эпштейна обнаружили секс-игрушки.

Как пишет издание, это хранилище оказалось лишь одним из шести, которые, по данным следствия, Эпштейн арендовал в разных штатах США в течение 16 лет. Согласно данным с кредитной карты Эпштейна, он начал арендовать шкафчики в 2003 году и пользовался объектами вплоть до своей смерти в 2019 году.

The Telegraph пишет, что во время рейда полиции в Палм-Бич в 2005 году значительная часть доказательств исчезла, в том числе три компьютера, однако их клавиатуры были оставлены. По информации медиа, Эпштейн якобы привлекал частных детективов для перемещения материалов из своей резиденции в тайные хранилища, чтобы избежать их изъятия правоохранителями. ФБР не комментирует, были ли эти помещения обысканы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что исчезли документы Минюста США по делу Джеффри Эпштейна, связанные с обвинениями против Дональда Трампа.

Также "Комментарии" писали, что у Хокинга объяснили его фото с женщинами в бикини в скандальных файлах Эпштейна.