Раскрыто странное влечение Трампа к Путину: на что рассчитывает президент США

Наконец-то становится понятной природа странного влечения Дональда Трампа к Владимиру Путину. Становится все более очевидно, что Трамп хочет остаться у власти как можно дольше. Именно поэтому начинает перенимать те же методы, что Путин уже давно практикует у себя в стране. Такое мнение высказал журналист, блогер и политический обозреватель Иван Яковина.

"Чем дальше, тем более верной мне кажется такая версия: Трамп не хочет уходить из власти, а Путин подробно и толково рассказывает ему, как постепенно, но неуклонно ломать и подчинять себе бизнес, медиа, культуру, прессу, оппозицию и суды. Трамп это делает – и у него получается!", – отметил журналист.

Иван Яковина отмечает, в результате в США начинают твориться совсем уже немыслимые вещи. Когда власти заткнут свободную прессу, начнут мухлевать на выборах. Поначалу немного – по два-три процента будут рисовать, чтобы нужный парень победил. В следующем году это будет, а потом уже стесняться перестанут.

