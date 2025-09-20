Розкрито дивний потяг Трампа до Путіна: на що розраховує президент США

Нарешті стає зрозумілою природа дивного потягу Дональда Трампа до Володимира Путіна. Стає все очевидніше, що Трамп хоче залишитися при владі якомога довше. Саме тому починає переймати ті ж самі методи, що Путін вже давно практикує у себе в країні. Таку думку висловив журналіст, блогер та політичний оглядач Іван Яковина.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

"Чим далі, тим вірнішою мені здається така версія: Трамп не хоче йти з влади, а Путін докладно й розумно розповідає йому, як поступово, але неухильно ламати та підкоряти собі бізнес, медіа, культуру, пресу, опозицію та суди. Трамп це робить – і йому виходить!", – зазначив журналіст.

Іван Яковина зазначає, в результаті в США починають творитися зовсім уже немислимі речі. Коли влада заткне вільну пресу, почне мухлювати на виборах. Спочатку небагато – по два-три відсотки малюватимуть, щоб потрібний хлопець переміг. Наступного року це буде, а потім уже соромитись перестануть.

Вадим Пристайко зазначив, що це є "досить бажаною зміною режиму". Екс-посол каже, що "можна уявити, що українці нарешті побачили, що президент США каже те, що ми намагалися донести йому".

