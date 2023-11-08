Разрыв между кандидатами растет: кто в США имеет лучшие шансы стать следующим президентом

Новый опрос, проведенный телеканалом CNN, показал, что поддержка представителя Республиканской партии Дональда Трампа в США продолжает увеличиваться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что результаты опроса серьезно обеспокоили команду действующего главы Белого дома Джо Байдена, поскольку шансов на то, что Байдену удастся переизбраться становится все меньше и меньше.

Опрос зарегистрированных избирателей показал, что Трамп набрал 49% против 45% Байдена. Причем поддержка бывшего главы Белого дома увеличивается. По крайней мере на конец августа поддержка Трампа была меньше, нежели сейчас.

Социологи обратили внимание, что только 28% заявили, что в настоящее время в США под президентством Байдена дела идут очень или достаточно хорошо.

Читайте также на портале "Комментарии" — многочисленные опросы демонстрируют, что, если бы президентские выборы в США состоялись сейчас, действующий президент-демократ Джо Байден уступил бы своему сопернику и предшественнику – республиканцу Дональду Трампу. Последний уже оглашает список "жертв", с которыми разберется, если вернется в Белый дом. И вряд ли будет позитивно настроен к Украине, президент которой Владимир Зеленский на днях "уколол" Трампа, уверяющего, что способен остановить российско-украинскую войну за 24 часа. В американской прессе, меж тем, всё чаще выходят статьи, суть которых, – Украина не сумеет добиться справедливого мира и находится сейчас в худшей ситуации, чем год назад. О чем говорят внутриамериканские тенденции? Есть ли у Украины шанс добиться большей поддержки, а не потерять ту, что пока имеется? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – есть четкий план: Блинкен сделал новое заявление о помощи Украине.



