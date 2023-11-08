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Разрыв между кандидатами растет: кто в США имеет лучшие шансы стать следующим президентом

Лишь 28% опрошенных заявили, что в настоящее время в США под президентством Байдена дела идут очень или достаточно хорошо

сегодня, 10:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Новый опрос, проведенный телеканалом CNN, показал, что поддержка представителя Республиканской партии Дональда Трампа в США продолжает увеличиваться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico". 

Разрыв между кандидатами растет: кто в США имеет лучшие шансы стать следующим президентом

Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что результаты опроса серьезно обеспокоили команду действующего главы Белого дома Джо Байдена, поскольку шансов на то, что Байдену удастся переизбраться становится все меньше и меньше.


Опрос зарегистрированных избирателей показал, что Трамп набрал 49% против 45% Байдена. Причем поддержка бывшего главы Белого дома увеличивается. По крайней мере на конец августа поддержка Трампа была меньше, нежели сейчас. 

Социологи обратили внимание, что только 28% заявили, что в настоящее время в США под президентством Байдена дела идут очень или достаточно хорошо.

Читайте также на портале "Комментарии" — многочисленные опросы демонстрируют, что, если бы президентские выборы в США состоялись сейчас, действующий президент-демократ Джо Байден уступил бы своему сопернику и предшественнику – республиканцу Дональду Трампу. Последний уже оглашает список "жертв", с которыми разберется, если вернется в Белый дом. И вряд ли будет позитивно настроен к Украине, президент которой Владимир Зеленский на днях "уколол" Трампа, уверяющего, что способен остановить российско-украинскую войну за 24 часа. В американской прессе, меж тем, всё чаще выходят статьи, суть которых, – Украина не сумеет добиться справедливого мира и находится сейчас в худшей ситуации, чем год назад. О чем говорят внутриамериканские тенденции? Есть ли у Украины шанс добиться большей поддержки, а не потерять ту, что пока имеется? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – есть четкий план: Блинкен сделал новое заявление о помощи Украине.




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Источник: https://www.politico.com/news/2023/11/07/trump-lead-biden-cnn-poll-00125945
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