"Развращенный идиот": в Белом доме отреагировали на сон Трампа на похоронах (ВИДЕО)

Трамп дремлет на похоронах Грэма. Фото из открытых источников

Белый дом резко отреагировал на сообщение о том, что президент США Дональд Трамп уснул во время похоронной церемонии сенатора-республиканца Линдси Грэма. Причиной скандала стали видеозаписи из Вашингтонского национального собора, на которых 80-летний американский лидер несколько раз закрывает глаза, из-за чего в соцсетях возникли предположения, что он мог задремать.

Трамп был среди главных гостей церемонии прощания с Линдси Грэмом, умершим в начале июля в возрасте 71 года. Президент США сидел в первом ряду вместе с чиновниками и иностранными делегациями. После появления видео ряд медиа обратил внимание на поведение главы Белого дома, задремавшего во время долгой службы.

На эти предположения ответил представитель Белого дома Дэвис Ингл. В комментарии The Independent он категорически отверг версию о том, что президент США уснул на похоронах Грэма.

"Президент Трамп размышлял о смерти своего дорого друга Линдси Грэма, за которого он ранее произнес прекрасную речь. Каждый, кто говорит иначе, — развращенный идиот", — заявил представитель администрации.

Линдси Грэм был одним из известнейших сенаторов-республиканцев и на протяжении многих лет оставался влиятельной фигурой в американской политике. Несмотря на политические споры в прошлом, он поддерживал дружеские отношения с Дональдом Трампом. Сам президент также выступил на церемонии прощания, вспомнив многолетнюю дружбу с сенатором и назвав его человеком, которого уважали представители обеих политических партий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп на церемонии похорон Линдси Грэма раздавал конфеты собравшимся.