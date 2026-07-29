"Розбещений ідіот": у Білому домі відреагували на сон Трампа на похороні (ВІДЕО)

Білий дім різко відреагував на повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп заснув під час похоронної церемонії сенатора-республіканця Ліндсі Грема. Причиною скандалу стали відеозаписи з Вашингтонського національного собору, на яких 80-річний американський лідер кілька разів заплющує очі, через що в соцмережах виникли припущення, що він міг задрімати.

Трамп дрімає на похороні Грема. Фото з відкритих джерел

Трамп був серед головних гостей церемонії прощання з Ліндсі Гремом, який помер на початку липня у віці 71 року. Президент США сидів у першому ряду разом з високопосадовцями та іноземними делегаціями. Після появи відео низка медіа звернула увагу на поведінку глави Білого дому, який задрімав під час довгої служби.

На ці припущення відповів речник Білого дому Девіс Інгл. У коментарі The Independent він категорично відкинув версію про те, що президент заснув на похороні Грема.

"Президент Трамп розмірковував про смерть свого дорого друга Ліндсі Грема, за якого він раніше виголосив прекрасну промову. Кожен, хто каже інакше, — розбещений ідіот", — заявив представник адміністрації.

Ліндсі Грем був одним з найвідоміших сенаторів-республіканців і протягом багатьох років залишався впливовою фігурою в американській політиці. Незважаючи на політичні суперечки в минулому, він підтримував дружні стосунки з Дональдом Трампом. Сам президент також виступив на церемонії прощання, пригадавши багаторічну дружбу з сенатором та назвавши його людиною, яку поважали представники обох політичних партій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп на церемонії похорон Ліндсі Грема роздавав цукерки присутнім.