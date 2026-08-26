Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в Москве – это совсем не Стив Виткофф, который клал ручонку на сердце, когда подходил к нему кремлевский карлик. Об этом рассказал юрист-международник Иван Лозовой.
Джон Рэтклифф. Фото: из открытых источников
Эксперт напоминает, что Джон Рэтклифф ранее во время свидетельства в Конгрессе выразил свое мнение, что "украинцы, если не будет оружия, будут биться руками". В чем-то он прав, конечно, относительно не так уж много украинцев, но таких еще достаточно.
По его мнению, отправка Рэтклиффа вместо Виткоффа, скорее всего, означает, что Трамп хотел передать окружению путина вряд ли ультиматум, но предложение о прекращении агрессии против Украины. Потому что Рэтклифф не будет лететь в Москву на американском военном Боинге с предложением, которое нравится россиянам. Может быть для нас что-то хорошее от этого.
Также издание "Комментарии" сообщало – директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил неанонсированный визит в Москву, однако детали его поездки остаются закрытыми. В Кремле подтвердили факт контактов, но объяснения российских властей вызвали новые вопросы.
Как сообщает The Washington Post, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целью визита было "установление контактов между службами безопасности". При этом раскрывать дополнительные детали он отказался. Позже Песков сообщил ТАСС, что встреча директора ЦРУ с Владимиром Путиным в рамках поездки вроде бы не планировалась.
Ранее "Комментарии" писали – визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву может быть связан с новыми разведданными США о подготовке России к возможной военной мобилизации и последующей эскалации войны против Украины.