Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в Москве – это совсем не Стив Виткофф, который клал ручонку на сердце, когда подходил к нему кремлевский карлик. Об этом рассказал юрист-международник Иван Лозовой.

Джон Рэтклифф. Фото: из открытых источников

Эксперт напоминает, что Джон Рэтклифф ранее во время свидетельства в Конгрессе выразил свое мнение, что "украинцы, если не будет оружия, будут биться руками". В чем-то он прав, конечно, относительно не так уж много украинцев, но таких еще достаточно.

"Поэтому с какой бы миссией Рэтклифф не прибыл в РФ можно догадываться, что это не цуцы-цюцы, которые доминировали во время дружеских переговоров Виткофф-Кушнера и Путина и, что Ретклифф сначала не согласовал свое поведение с Ушаковым, как это делал Виткофф", — обращает внимание Виткофф.

По его мнению, отправка Рэтклиффа вместо Виткоффа, скорее всего, означает, что Трамп хотел передать окружению путина вряд ли ультиматум, но предложение о прекращении агрессии против Украины. Потому что Рэтклифф не будет лететь в Москву на американском военном Боинге с предложением, которое нравится россиянам. Может быть для нас что-то хорошее от этого.

Также издание "Комментарии" сообщало – директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил неанонсированный визит в Москву, однако детали его поездки остаются закрытыми. В Кремле подтвердили факт контактов, но объяснения российских властей вызвали новые вопросы.

Как сообщает The Washington Post, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целью визита было "установление контактов между службами безопасности". При этом раскрывать дополнительные детали он отказался. Позже Песков сообщил ТАСС, что встреча директора ЦРУ с Владимиром Путиным в рамках поездки вроде бы не планировалась.

Ранее "Комментарии" писали – визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву может быть связан с новыми разведданными США о подготовке России к возможной военной мобилизации и последующей эскалации войны против Украины.



