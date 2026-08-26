Реткліфф у Москві: чому Трамп змінив правила гри з Путіним

Директор ЦРУ Джон Реткліфф у Москві – це зовсім не Стів Віткофф, який клав рученьку на серденько, коли підходив до нього кремлівський карлик. Про це розповів юрист-міжнародник Іван Лозовий.

Джон Реткліфф. Фото: з відкритих джерел

Експерт нагадує, що Джон Реткліфф раніше під час свідчення в Конґресі висловив свою думку, що "українці, якщо не буде зброї, будуть битися руками". В дечому він правий, звісно відносно не так вже і багато українців, але таких ще достатньо.

"Тож з якою би місією Реткліфф не прибув до рф можна здогадуватись, що це не цуці-цюці, які домінували під час дружніх перемовин Віткофф-Кушнера і путіна і, що Реткліфф спочатку не погодив свою поведінку з Ушаковим, як це робив Віткофф", – звертає увагу експерт.

На його думку, відправка Реткліффа замість Віткоффа скоріше за все означає, що Трамп хотів передати оточенню путіна навряд чи ультиматум, але пропозицію щодо припинення агресії проти України. Бо Реткліфф не буде летіти до москви на американському військовому Боїнґу з пропозицією, яка подобається росіянам. Може бути для нас щось доброго від цього.

Також видання "Коментарі" повідомляло – директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неанонсований візит до Москви, проте деталі його поїздки залишаються закритими. У Кремлі підтвердили факт контактів, але пояснення російської влади викликали нові питання.

Як повідомляє The Washington Post, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що метою візиту було "встановлення контактів між службами безпеки". При цьому, розкривати додаткові деталі він відмовився. Пізніше Пєсков повідомив ТАРС, що зустріч директора ЦРУ з Володимиром Путіним у рамках поїздки нібито не планувалася.

Раніше "Коментарі" писали – візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви може бути пов’язаний з новими розвідданими США про підготовку Росії до можливої військової мобілізації та подальшої ескалації війни проти України.



