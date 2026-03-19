Рейтинг одобрения Трампа достиг исторического дна: что показали результаты опроса

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа опустился к одному из самых низких показателей за все время его политической карьеры. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного компанией YouGov по заказу The Economist.

Согласно исследованию, проведенному в период 13-16 марта, только 37% американцев одобряют работу Трампа в должности президента, в то время как 56% выразили недовольство его деятельностью. Таким образом, чистый рейтинг одобрения Трампа составляет минус 18 процентных пунктов.

Одной из причин падения популярности Трампа называют военную операцию США против Ирана. По данным опроса, только 36% американцев положительно оценивают действия президента США по этому конфликту, в то время как 56% не поддерживают такую политику. Еще 9% опрошенных затруднились определиться со своей позицией.

Несмотря на это, сам Дональд Трамп публично отверг значение таких опросов.

"Я думаю, что результаты опросов очень хорошие, но меня не волнуют результаты опросов. Я должен действовать правильно. Это нужно было сделать давным-давно", — сказал Трамп в ответ на низкий уровень поддержки американцев войны с Ираном.

Дополнительным фактором давления на администрацию Белого дома остается экономическая ситуация. Чистый рейтинг одобрения экономической политики Трампа упал до минус 29. Это самый плохой показатель за весь период его президентства, даже ниже, чем во время пандемии коронавируса.

Особенно критически американцы оценивают действия действующей власти по стоимости жизни. По результатам опроса, 67% респондентов не одобряют политику президента США в этой сфере, в то время как 26% выразили поддержку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава разведки США оценила войну в Иране. Ее слова не понравятся Трампу.

Также "Комментарии" писали, что французский генерал раскритиковал план Трампа по Ирану.