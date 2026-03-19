Рейтинг схвалення Трампа досяг історичного дна: що показали результати опитування

Рівень підтримки президента США Дональда Трампа опустився до одного з найнижчих показників за весь час його політичної кар’єри. Про це свідчать результати нового опитування, проведеного компанією YouGov на замовлення The Economist.

Згідно з дослідженням, проведеним у період 13-16 березня, лише 37% американців схвалюють роботу Трампа на посаді президента, тоді як 56% висловили незадоволення його діяльністю. Таким чином, чистий рейтинг схвалення Трампа становить мінус 18 відсоткових пунктів.

Однією з причин падіння популярності Трампа називають військову операцію США проти Ірану. За даними опитування, лише 36% американців позитивно оцінюють дії президента США щодо цього конфлікту, тоді як 56% не підтримують таку політику. Ще 9% опитаних не змогли визначитися зі своєю позицією.

Попри це, сам Дональд Трамп публічно відкинув значення таких опитувань.

"Я думаю, що результати опитувань дуже добрі, але мене не хвилюють результати опитувань. Я повинен діяти правильно. Це потрібно було зробити давним-давно", — сказав Трамп у відповідь на низький рівень підтримки американців війни з Іраном.

Додатковим фактором тиску на адміністрацію Білого дому залишається економічна ситуація. Чистий рейтинг схвалення економічної політики Трампа впав до мінус 29. Це найгірший показник за весь період його президентства, навіть нижчий, ніж під час пандемії коронавірусу.

Особливо критично американці оцінюють дії чинної влади щодо вартості життя. За результатами опитування, 67% респондентів не схвалюють політику президента США у цій сфері, тоді як 26% висловили підтримку.

