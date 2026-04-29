Рейтинг Трампа змінився: який результат показало останнє опитування
Рейтинг Трампа змінився: який результат показало останнє опитування

Нове опитування Reuters/Ipsos показало падіння рейтингу Дональда Трампа

29 квітня 2026, 07:55
Slava Kot

Рівень підтримки президента США Дональда Трампа знизився до найнижчої позначки за весь час його другого терміну у Білому домі. Про це свідчать результати нового соціологічного опитування Reuters/Ipsos, проведеного наприкінці квітня.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Згідно з дослідженням, діяльність Трампа в Білому домі схвалюють 34% американців. Це менше, ніж 36%, зафіксовані у попередньому опитуванні, проведеному в середині місяця. Після вступу на посаду в січні 2025 року рівень схвалення Трампа становив 47%. Відтоді рейтинг президента США поступово знижувався, а одним із ключових факторів автори опитування називають економічну ситуацію та зростання вартості життя.

Лише 22% опитаних позитивно оцінили політику президента щодо цін і витрат домогосподарств. У попередньому дослідженні цей показник становив 25%.

Соціологи відзначають, що частина невдоволення пов’язана зі стрибком цін на пальне після загострення ситуації на Близькому Сході та конфлікту навколо Ірану. Вартість бензину в США зросла більш ніж на 40%. Також лише 34% американців схвалюють дії адміністрації Трампа щодо конфлікту з Іраном.

Найвищий рівень підтримки Трамп зберігає серед республіканців — 78%. Водночас навіть серед прихильників партії 41% висловили невдоволення політикою щодо вартості життя. Серед незалежних виборців, які часто визначають результат виборів, демократи мають перевагу: 34% проти 20% у питанні підтримки на виборах до Конгресу.

Більшість відповідей було зібрано до стрілянини на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, де Трамп мав виступати. Поки що невідомо, чи вплине цей інцидент на ставлення громадськості до американського лідера.

