Визит генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в США стал способом Кремля распространить свою пропаганду в США и повлиять на американскую публику на фоне новых санкций против РФ и возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Об этом идет речь в новом отчете Американского института изучения войны (ISW).

Кирилл Дмитриев. Фото из открытых источников

Как пишет ISW, Кирилл Дмитриев дал интервью CNN, Fox News и журналистке Ларе Логан 24-25 октября. В ходе встречи он повторял кремлевские месседжи о минимальном влиянии санкций на российскую экономику и отрицал серьезность ударов Украины дальнего радиуса действия.

По словам аналитиков ISW, Дмитриев подтвердил, что Украина изменила свою переговорную позицию и согласилась на компромиссы, в частности, на прекращение огня на нынешней линии фронта, в то же время Россия сохраняет свои максималистские требования, выдвинутые еще в 2022 году. Представитель Путина подчеркнул, что любое мирное урегулирование должно учитывать "национальные интересы" РФ, якобы угрозу расширения НАТО и защиту русскоязычного населения на востоке Украины.

Эксперты из института изучения войны отмечают, что Дмитриев фактически перефразировал давние кремлевские нарративы о "коренных причинах" войны, которую Россия использует как повод для требований замены украинского правительства марионеточным, нейтралитета Украины и отмены политики открытых дверей НАТО.

"Дмитриев пытался апеллировать к тому, что он считает интересами администрации Трампа, чтобы отвлечь внимание от заявлений Дмитриева, демонстрирующих постоянное нежелание России участвовать в добросовестных переговорах по прекращению войны", — пишет ISW.

В то же время, официальные депутаты Государственной думы России продолжают подчеркивать, что требования Кремля остаются неизменными, что противоречит попыткам Дмитриева представить РФ как конструктивного переговорщика.

В итоге аналитики ISW оценивают поездку Дмитриева как часть информационной кампании Кремля, направленной на ослабление эффективности западных санкций и подрыв поддержки Украины в США, а не реальную попытку добросовестных переговоров по миру.

