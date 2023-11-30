Российские олигархи станут беднее: какое решение Украина ждет от США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется на скорое принятие законопроекта об аресте активов в пользу восстановления нашего государства, который недавно зарегистрировали в Конгрессе. Как передает портал "Комментарии", об этом глава правительства сообщил в своем Telegram.

Конгресс США. Фото из открытых источников

"В американский Конгресс внесен законопроект об аресте активов в пользу восстановления Украины (The Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act). Среди его соавторов как демократы, так и республиканцы", — отметил Шмыгаль.

По его словам, законопроект позволит Минюсту США быстрее конфисковывать активы подсанкционных российских олигархов. Доходы от этих активов будут передаваться устойчивости и восстановлению Украины.

Премьер добавил, что надеется на скорейшее принятие этой инициативы.

"Работаем над тем, чтобы все замороженные на Западе российские деньги, в частности суверенные активы, были конфискованы в пользу Украины", — подытожил Денис Шмыгаль.

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