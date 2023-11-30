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Российские олигархи станут беднее: какое решение Украина ждет от США

Денис Шмыгаль сообщил, что Украина ожидает закон США об аресте активов российских олигархов

сегодня, 12:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется на скорое принятие законопроекта об аресте активов в пользу восстановления нашего государства, который недавно зарегистрировали в Конгрессе. Как передает портал "Комментарии", об этом глава правительства сообщил в своем Telegram.

Российские олигархи станут беднее: какое решение Украина ждет от США

Конгресс США. Фото из открытых источников

"В американский Конгресс внесен законопроект об аресте активов в пользу восстановления Украины (The Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act). Среди его соавторов как демократы, так и республиканцы", — отметил Шмыгаль. 


По его словам, законопроект позволит Минюсту США быстрее конфисковывать активы подсанкционных российских олигархов. Доходы от этих активов будут передаваться устойчивости и восстановлению Украины.

Премьер добавил, что надеется на скорейшее принятие этой инициативы. 

"Работаем над тем, чтобы все замороженные на Западе российские деньги, в частности суверенные активы, были конфискованы в пользу Украины", — подытожил Денис Шмыгаль.

Читайте также на портале "Комментарии" — почти половина граждан США считает, что страна тратит слишком много на помощь Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Associated Press-NORC.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава Белого дома Джо Байден вновь фактически уравнял террористов из ХАМАС и российский режим в статье Washington Post под названием "США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАС". В американском парламенте уже "сбоят" законопроекты касательно поддержки Украины. О чем говорят заявления и действия американских политиков в последнее время? В сторону увеличения или уменьшения качнется в итоге поддержка Украины со стороны США? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/6587
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