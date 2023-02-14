logo

BTC/USD

22289.83

ETH/USD

1561.00

LTC/USD

95.27

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

42.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Российский инженер просит убежище в США и хочет раскрыть военные секреты РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский инженер просит убежище в США и хочет раскрыть военные секреты РФ

Инженер из России, работавший над разработкой модернизации военного самолета, просит убежище в США в обмен на секретную информацию.

сегодня, 13:42
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Российский ученый, занимавшийся разработкой бомбардировщиков, приехал к границе США в конце прошлого года и просит убежища. В то же время россиянин собирается раскрыть военные секреты России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на News Yahoo.

Российский инженер просит убежище в США и хочет раскрыть военные секреты РФ

Российский самолет ТУ-160. Фото из открытых источников

Как отмечает издание, российский военный инженер прибыл в Соединенные Штаты на бронированном автомобиле и просит политического убежища, ведь боится преследований от Путина. Ранее ученый принимал участие в поддержке находящегося в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Россиянин заявил, что может поделиться секретной информацией. Инженер работал над созданием военного самолета на авиационном заводе Туполева в Казани.

"Он описал тип самолета как "штурмовик" и сказал, что он называется "Белый лебедь" ТУ-160, самый большой военный самолет", — сообщает News Yahoo со ссылкой на отчет CBP (материалы, публикуемые разведкой США).

Как отмечается в отчетах НАТО ТУ-160 или "Блэкджек" является одним из самых современных бомбардировщиков в российском арсенале. Кроме того, самолеты этой модели использовались для ударов по Украине. Отчеты американской разведки показывают, что именно на заводе в Казани в последние годы началась новая программа по строительству усовершенствованной версии этого военного самолета.

Американские службы заявили, что сейчас устанавливают все детали по отношению к российскому инженеру и только после окончательного правдоподобия его слов смогут принять решение о предоставлении убежища.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявления Столтенберга.

Также "Комментарии" писали об отчете норвежской разведки, который указал, что Россия представляет главную угрозу для Европы и Норвегии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.yahoo.com/news/exclusive-ex-russian-military-bomber-engineer-seeks-asylum-at-us-border-offers-military-secrets-220728915.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!