Российский инженер просит убежище в США и хочет раскрыть военные секреты РФ

Российский ученый, занимавшийся разработкой бомбардировщиков, приехал к границе США в конце прошлого года и просит убежища. В то же время россиянин собирается раскрыть военные секреты России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на News Yahoo.

Российский самолет ТУ-160. Фото из открытых источников

Как отмечает издание, российский военный инженер прибыл в Соединенные Штаты на бронированном автомобиле и просит политического убежища, ведь боится преследований от Путина. Ранее ученый принимал участие в поддержке находящегося в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Россиянин заявил, что может поделиться секретной информацией. Инженер работал над созданием военного самолета на авиационном заводе Туполева в Казани.

"Он описал тип самолета как "штурмовик" и сказал, что он называется "Белый лебедь" ТУ-160, самый большой военный самолет", — сообщает News Yahoo со ссылкой на отчет CBP (материалы, публикуемые разведкой США).

Как отмечается в отчетах НАТО ТУ-160 или "Блэкджек" является одним из самых современных бомбардировщиков в российском арсенале. Кроме того, самолеты этой модели использовались для ударов по Украине. Отчеты американской разведки показывают, что именно на заводе в Казани в последние годы началась новая программа по строительству усовершенствованной версии этого военного самолета.

Американские службы заявили, что сейчас устанавливают все детали по отношению к российскому инженеру и только после окончательного правдоподобия его слов смогут принять решение о предоставлении убежища.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявления Столтенберга.

Также "Комментарии" писали об отчете норвежской разведки, который указал, что Россия представляет главную угрозу для Европы и Норвегии.