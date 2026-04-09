"С ним не все в порядке": спикерша Белого дома заявила о "безумии" Трампа

Slava Kot
Бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем публично выразила обеспокоенность состоянием здоровья президента США Дональда Трампа. Ее заявление вызвало резонанс в политических кругах Вашингтона и жесткую реакцию действующей администрации.
Стефани Гришем. Фото: Caroline Brehman / EPA-EFE
Стефани Гришем работала в администрации и предвыборной кампании Трампа почти шесть лет. В сообщении в соцсети X она заявила, что поведение президента США в последнее время выглядит тревожным. По ее словам, публичные выступления политика существенно отличаются от того, что она наблюдала раньше.
Бывшая спикерша также обратила внимание на одну из последних пресс-конференций президента. По ее словам, выступление Трампа было необычно вялым, а комментарии расплывчатыми и лишенными четкой логики. Гришем предположила, что политик может терять связь с реальностью.
В Белом доме резко отреагировали на слова бывшего чиновника. Представитель администрации президента США Эллисон Шустер заявила изданию The Daily Beast, что Гришем "провалилась в должности пресс-секретаря" и теперь пытается привлечь к себе внимание громкими заявлениями о Трампе.
