"З ним не все гаразд": речниця Білого дому заявила про "божевілля" Трампа

Колишня прессекретарка Білого дому Стефані Грішем публічно висловила занепокоєння щодо стану здоров’я президента США Дональда Трампа. Її заява викликала резонанс у політичних колах Вашингтона та жорстку реакцію з боку чинної адміністрації.

Стефані Грішем. Фото: Caroline Brehman / EPA-EFE

Стефані Грішем працювала в адміністрації та передвиборчій кампанії Трампа майже шість років. У дописі в соцмережі X вона заявила, що поведінка президента США останнім часом виглядає тривожною. За її словами, публічні виступи політика суттєво відрізняються від того, що вона спостерігала раніше.

"Він відступить від цього божевілля та спробує видати себе за героя. Я знову запитаю, де лідерство в Конгресі? Він явно не в порядку (мені не подобається це казати), але це так. Це не "просто Трамп у стилі Трампа", ви всі це знаєте", — заявила Грішем коментуючи погрози Трампа щодо Ірану.

Колишня речниця також звернула увагу на одну з останніх пресконференцій президента. За її словами, виступ Трампа незвично млявим, а коментарі розпливчастими та позбавленими чіткої логіки. Грішем припустила, що політик може втрачати зв’язок із реальністю.

У Білому домі різко відреагували на слова колишньої посадовиці. Речниця адміністрації президента США Еллісон Шустер заявила виданню The Daily Beast, що Грішем "провалилася на посаді прессекретаря" і тепер намагається привернути до себе увагу гучними заявами про Трампа.

