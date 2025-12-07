С Трампом произошел конфуз во время вручения Премии мира от ФИФА

Рубрики
5 декабря во время жеребьевки Чемпионата мира по футболу президент США Дональд Трамп получил первую в истории Премию мира ФИФА. Несмотря на то, что Трампа видели улыбающимся и счастливым из-за медали, однако во время награждения произошел определенный конфуз, о котором рассказал эксперт по языку тела.
Трамп и Инфантино. Фото: скриншот с видео
После выступления президента ФИФА Джанни Инфантино, который рассказал, что премия мира присуждается "за исключительные действия ради мира" и способность "объединять людей во всем мире", чиновник передал Трампу медаль. Однако вместо традиционного церемониального жеста Инфантино не повесил ее Трампу на шею, что и создало неловкий момент.
На распространенных фото и видео видно, как Трамп держит медаль в руках, словно не совсем понимая, стоит ли ждать дальнейших действий от президента ФИФА. В конце концов, политик отложил микрофон и сам на себя надел медаль.
Эксперт по языку тела Джуди Джеймс в комментарии The Mirror объяснила, что Трамп своими движениями выдавал смешанные эмоции. По ее словам момент вручения стал для Трампа кульминацией приятных ощущений, ведь он наслаждался вниманием и символичностью награды. В то же время, одевание медали собственноручно создало впечатление, что ожидаемый "торжественный президентский момент" не состоялся.
Эксперт по языку тела отметила, что несмотря на курьезный момент, в целом американский президент выглядел довольным. По словам Джеймс, "лягушачья улыбка" Трампа свидетельствовала о гордости и ощущении значимости полученной награды.
После получения премии Трамп назвал ее "одной из величайших гордостей в своей жизни". Он поблагодарил Инфантино и похвалил развитие футбола в мире.
