С Трампом произошел конфуз во время вручения Премии мира от ФИФА

5 декабря во время жеребьевки Чемпионата мира по футболу президент США Дональд Трамп получил первую в истории Премию мира ФИФА. Несмотря на то, что Трампа видели улыбающимся и счастливым из-за медали, однако во время награждения произошел определенный конфуз, о котором рассказал эксперт по языку тела.

Трамп и Инфантино. Фото: скриншот с видео

После выступления президента ФИФА Джанни Инфантино, который рассказал, что премия мира присуждается "за исключительные действия ради мира" и способность "объединять людей во всем мире", чиновник передал Трампу медаль. Однако вместо традиционного церемониального жеста Инфантино не повесил ее Трампу на шею, что и создало неловкий момент.

На распространенных фото и видео видно, как Трамп держит медаль в руках, словно не совсем понимая, стоит ли ждать дальнейших действий от президента ФИФА. В конце концов, политик отложил микрофон и сам на себя надел медаль.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс в комментарии The Mirror объяснила, что Трамп своими движениями выдавал смешанные эмоции. По ее словам момент вручения стал для Трампа кульминацией приятных ощущений, ведь он наслаждался вниманием и символичностью награды. В то же время, одевание медали собственноручно создало впечатление, что ожидаемый "торжественный президентский момент" не состоялся.

"Это проявление уважения ему понравилось, хотя способ вручения, возможно, не оправдал его ожиданий. Реакция Трампа, когда он сам повесил на себя медаль с игривой улыбкой к аудитории, намекает на небольшую каплю сарказма по поводу того, что это могло бы быть более торжественным президентским моментом", — пояснила Джей.

Эксперт по языку тела отметила, что несмотря на курьезный момент, в целом американский президент выглядел довольным. По словам Джеймс, "лягушачья улыбка" Трампа свидетельствовала о гордости и ощущении значимости полученной награды.

После получения премии Трамп назвал ее "одной из величайших гордостей в своей жизни". Он поблагодарил Инфантино и похвалил развитие футбола в мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп неожиданно направил угрожающее предупреждение Путину.

Также "Комментарии" писали, что у Трампа заявили о последних шагах для окончания войны в Украине.