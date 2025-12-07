З Трампом стався конфуз під час вручення Премії миру від ФІФА

5 грудня під час жеребкування Чемпіонату світу з футболу президент США Дональд Трамп отримав першу в історії Премію миру ФІФА. Попри те, що Трампа бачили усміхненим та щасливим через медаль, однак під час нагородження стався певний конфуз про який розповів експерт з мови тіла.

Трамп та Інфантіно. Фото: скриншот з відео

Після промови президента ФІФА Джанні Інфантіно, який розповів, що премія миру присуджується "за виняткові дії заради миру" та здатність "об’єднувати людей у всьому світі", чиновник передав Трампу медаль. Проте замість традиційного церемоніального жесту Інфантіно не повісив її Трампу на шию, що й створило незручний момент.

На поширених фото та відео видно, як Трамп тримає медаль у руках, ніби не зовсім розуміючи, чи варто чекати подальших дій від президента ФІФА. Врешті-решт політик відклав мікрофон і сам на себе одягнув медаль.

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс у коментарі The Mirror пояснила, що Трампа своїми рухами видавав змішані емоції. За її словами, момент вручення став для Трампа кульмінацією приємних відчуттів, адже він насолоджувався увагою та символічністю нагороди. Водночас одягання медалі власноруч створило враження, що очікуваний "урочистий президентський момент" не відбувся.

"Цей прояв поваги йому сподобався, хоча спосіб вручення, можливо, не виправдав його очікувань. Реакція Трампа, коли він сам повісив на себе медаль з грайливою посмішкою до аудиторії, натякає на невелику краплю сарказму щодо того, що це могло б бути більш урочистим президентським моментом", — пояснила Джеймс.

Експертка з мови тіла зазначила, що попри курйозний момент, загалом американський президент виглядав задоволеним. За словами Джеймс, "жаб’яча посмішка" Трампа свідчила про гордість та відчуття значущості отриманої нагороди.

Після отримання премії Трамп назвав її "однією з найбільших гордостей у своєму житті". Він подякував Інфантіно та похвалив розвиток футболу у світі.

