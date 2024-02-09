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С вооружением для украинской ПВО все хорошо: в США сделали обнадёживающее заявление

Несмотря на дефицит средств, США продолжают поставлять Украине вооружение для ПВО

сегодня, 08:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Спикер Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что США продолжают поставлять вооружение для ПВО и продолжат это делать в дальнейшем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление спикер Пентагона Патрик Райдер сделал во время пресс-конференции Пентагона.

С вооружением для украинской ПВО все хорошо: в США сделали обнадёживающее заявление

ПВО. Фото: из открытых источников

Райдер заявил, что в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI) существует ряд уже законтрактованных возможностей, включая поставки средств противовоздушной обороны.

"Есть определенные возможности, которые были заключены по контракту с USAI, включая некоторые возможности противовоздушной обороны. Мы также продолжим очень тесно сотрудничать с союзниками и партнерами с точки зрения определения потребностей Украины, а затем работать с ними, чтобы помочь облегчить этот процесс", — прокомментировал Райдер.

На вопрос, продолжают ли поставляться американские ракеты ПВО в Украину прямо сейчас, Патрик Райдер ответил, что речь идет об "этих и другие вариантах помощи", о которых мы объявили в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).

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